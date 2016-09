Zweite Tennishalle nutzbar Im Waldhotel Weinböhla soll es am 15. Oktober ein großes Turnier geben.

Weinböhla. Nach zwei Wochen harter Arbeit ist nun auch die zweite Tennishalle im ehemaligen Waldhotel Weinböhla nutzbar. Das teilt David Herrmann mit. Seit das Hotel geschlossen ist, führen er und Ronny Brattig den Sportbetrieb in Eigenregie fort.

Die zweite Halle wurde vom Hotelbesitzer für Veranstaltungen genutzt. Wände und Decke waren mit großen Stoffbahnen verkleidet. Die Tennishallenbetreiber und ihre Helfer haben täglich bis teilweise Mitternacht gearbeitet, damit in der Halle wieder Tennis gespielt werden kann. Somit stehen nun vier Tennisplätze zur Verfügung. Das sei nötig, weil die erste Halle an manchen Tagen ausgebucht ist. „Am Wochenende kommt zudem der sächsische Tennisverband“, so Herrmann. Am 15. Oktober soll es ein großes Turnier geben.

Nach dem Verkauf des Waldhotel-Komplexes, zu dem die zwei Tennishallen gehören, an die Senioren-Wohnen Weinböhla GmbH verzögerte sich der Umbau zu Seniorenwohnungen. Das gefährdete auch den Spielbetrieb in der Halle. Um das zu verhindern, gründeten die beiden Männer das Unternehmen Tennis- und Sportcenter Weinböhla und mieteten den Hallenkomplex vom Besitzer des Areals. (SZ/pz)

