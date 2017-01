Zweite Standesbeamtin bestätigt 2016 gab es in Weißenberg fast doppelt so viele Trauungen wie im Jahr davor. Deshalb wird nun für Verstärkung im Standesamt gesorgt.

In Weißenberg gibt es jetzt eine zweite Standesbeamtin, die Paare trauen kann. © dpa

Der Stadtrat Weißenberg hat jetzt zugestimmt, dass Juliane Bartke ab diesem Jahr als Standesbeamtin in Weißenberg arbeiten kann. Einen Grundkurs für Standesbeamte absolviert sie derzeit. Außerdem geht ihr Studium zur Verwaltungsfachwirtin noch bis Herbst 2017. Juliane Bartke kam zu einem Praktikum ins Rathaus Weißenberg, das sie im Rahmen ihrer Weiterbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert hatte. Seit 2014 arbeitet sie nun im Bürgerbüro. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Bautzen.

Mit dem neuen Aufgabengebiet soll vor allem Hauptamtsleiterin Marion Zimmermann unterstützt werden. 2016 hatte sie mit 27 Trauungen fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Außerdem finden die meisten Trauungen im Sommer und an den Wochenenden statt. Das allein abzusichern, sei sehr schwer. Außerdem fallen auch Namensweihen, die Weißenberg jetzt anbietet, in das Aufgabengebiet. (SZ/kf)

