Zweite Schlossweihnacht in Oberau Das romantische Ambiente des Wasserschlosses bietet am 1. Advent Musik, Glühwein und Feuerschein. Kunst und Handwerk sind auch vertreten.

Niederau. Die Gemeinde Niederau veranstaltet am kommenden Sonntag in der Zeit von 11 bis 20 Uhr die zweite Schlossweihnacht im historischen Ambiente am Wasserschloss Oberau.

Im ältesten Wasserschloss Sachsens wird dann beispielsweise das kleinste gedrechselte Bäumchen zu sehen sein. Die Gäste können sich bei Musik, Glühwein und Feuerschein vom romantischen Ambiente verzaubern lassen, Kunst und Handwerk erleben sowie kreative Geschenke entdecken, informiert die Gemeinde.

Außerdem wird es viele verschiedene kleine Leckereien geben, unter anderem eine spezielle Schlossbratwurst und Glühwein aus regionaler Herstellung, heißt es in der Ankündigung weiter.

Für die Gäste der Schlossweihnacht in Oberau, Thomas-Müntzer-Ring 5, gilt freier Eintritt. (SZ)

Informationen unter www.wasserschlossoberau.de

