Zweite Schlappe für Radeberger SV Nach der Klatsche beim Post SV Dresden geht auch das Spiel beim TSV Cossebaude verloren. Trainer Seidel äußert Kritik.

© Uwe Soeder

Die zweite Niederlage in Folge kassierte der Radeberger SV am neunten Spieltag der Fußball-Stadtoberliga Dresden. Beim TSV Cossebaude mussten die Schützlinge von Coach Markus Seidel ein 1:2 (1:2) hinnehmen. Das Endergebnis dieser Begegnung stand bereits nach 16 Spielminuten fest. Robin Glanz (6.) und nur drei Minuten später Max Matthes schossen die Hausherren auf die Siegerstraße. „Zwei völlig sinnlose Tore. Das 0:1 resultierte aus einer misslungenen Kopfball-Rückgabe von Lars Keller und das 0:2 fällt aus dem Gewühl im Strafraum heraus. Wir waren wohl in Gedanken noch bei der 2:6-Pleite in der Vorwoche beim Post SV“, sagte Seidel.

Seine Elf erzielte zwar in der 16. Minute durch Tim Walter den Anschlusstreffer, doch mehr gelang den Bierstädtern nicht. „Die ständigen Umstellungen im Kader tun einfach nicht gut. Heute spürte man die fehlende Spielpraxis bei Dirk Gierich und Mike Hirsch. Andere wollen stellenweise mit dem Kopf durch die Wand, agieren zu eigensinnig“, kritisierte Seidel.

Post-Kicker erzielen sechs Tore

Eine Woche zuvor hatte der Radeberger SV die zweite Saisonniederlage kassiert. Beim Post SV Dresden gab es eine deftige 2:6 (2:3)-Packung. Die Hausherren waren vor 76 Zuschauern an der Hebbelstraße durch Ronny Hölzel in Führung gegangen (16.). Die nächsten Minuten gehörten dem RSV. Der agile Tim Walter drehte mit zwei Treffern die Partie (20., 37.). Doch die Postler schlugen vor der Pause zurück. Paul Richelhoff (41.) und Maximilian Findeisen (45.) trafen zur 3:2-Halbzeitführung.

Drei Minuten nach Wiederbeginn sorgte Post-Kapitän Rico Hundeck für die Vorentscheidung. Radeberg konnte nichts entgegensetzen. Markus Machate (81.) und Felix Ahlers (83.) machten in der Schlussphase das halbe Dutzend voll. „Ich musste auf mehreren Positionen umstellen, dass kann man eben nicht kompensieren“, ärgerte sich RSV-Trainer Markus Seidel. (jj)

