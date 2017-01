Zweite Sanierung für die Scultetus-Oberschule Die Fassade soll für 1,1 Millionen Euro gedämmt werden. Der Zeitplan ist ehrgeizig.

Die Scultetus-Oberschule in Königshufen ist im Jahr 2005 zur Ganztagsschule ausgebaut worden. Jetzt will die Stadt die Fassade dämmen lassen. © pawel sosnowski/80studio.net

Alle guten Dinge sind zwei: Nach dem Ausbau zur Ganztagsschule, dem Anbau eines Aufzuges und der Erneuerung der Fenster im Jahr 2005 soll die Scultetus-Oberschule in Königshufen nun noch ein zweites Mal zur Baustelle werden. Diesmal geht es aber ausschließlich um die energetische Sanierung der Fassade. Gut 1,1 Millionen Euro soll das kosten. Und der Stadtrat sollte eigentlich an diesem Donnerstag darüber entscheiden.

Daraus wird wahrscheinlich nichts. Die Vorlage wird voraussichtlich von der Tagesordnung genommen, hieß es am Mittwoch. Es bestehe noch Klärungsbedarf. Damit könnte auch der ehrgeizige Zeitplan der Stadt ins Wanken geraten. Eigentlich sollten die Planungen im Februar und die Ausschreibungen im März abgeschlossen werden. Anschließend war der Baubeginn für April vorgesehen. Die Stadt rechnet mit einem Jahr Bauzeit, also bis März 2018. Unklar ist, ob der Zeitplan bei einem späteren Baubeschluss noch zu halten ist.

Der Stadtrat sollte beschließen, dass aus dem noch gar nicht vorliegenden Haushalt 2017 vorab schon einmal 762000 Euro Eigenmittel entnommen werden. Zusätzlich rechnet die Stadt mit Fördermitteln von 546000 Euro. Das Geld kommt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Sowohl der Freistaat als auch der Bund beteiligen sich daran, die Kommunen müssen aber eigene Mittel einbringen. Beides zusammen ergibt gut 1,3 Millionen Euro – und damit 200000 Euro mehr, als die Sanierung kosten soll. Wie es zu dieser Differenz kommt, ist unklar. Das Rathaus wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern.

Was genau an der Schule gemacht werden soll, steht hingegen fest. Vor allem geht es um die Fassaden. Sie blieben bei der Sanierung im Jahr 2005 im Wesentlichen unverändert. Nur die Fenster wurden nach damals gültiger Energieeinsparverordnung erneuert. Nun muss zuerst das Erdreich rund um das Gebäude ausgehoben werden, danach können die Kellerwände vertikal abgedichtet und gedämmt werden. An den Giebelwänden sollen die vorhandenen Platten entfernt werden. Anschließend müssen die Arbeiter einen ebenen Untergrund an sämtlichen Fassaden herstellen, damit sie eine 16 Zentimeter starke Wärmedämmung aufbringen können.

Auch die Erneuerung der Fensterbleche sowie die Verlängerung der Unterkonstruktion der Fenstergitter und der Verschattung auf der Südseite sind geplant. Alle am Gebäude befestigten Bauteile, etwa Blitzschutz, Videoüberwachung und Lautsprecher, müssen vor Baubeginn ab- und später wieder angebaut werden. Auch am Dach sind Arbeiten geplant, beispielsweise muss der Flachdachaufbau erneuert werden. Zum Schluss will die Stadt noch die Außenanlagen wieder herstellen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bei laufendem Schulbetrieb stattfinden – jedenfalls hat die Verwaltung bisher nichts Gegenteiliges mitgeteilt. Wenn die Scultetus-Oberschule fertig gedämmt ist, gibt es in Königshufen nur noch ein Sorgenkind: Grund- und Förderschule am Windmühlenweg. Doch auch dort ist die Sanierung für die nächsten Jahre vorgesehen.

