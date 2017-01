Zweite Runde bei Hotelaktion Vor allem Dresdner machen Urlaub in der eigenen Stadt. Einige Zimmer sind noch frei.

An diesem Wochenende werden Dresdner Hotels wieder voller. Vor allem die 26 Häuser, die sich an der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ beteiligen. Sie wird von der Dresden-Information organisiert, die zur DDV-Mediengruppe gehört, in der auch die SZ erscheint. Dresdner und andere Sachsen können in Drei-, Vier- und Fünfsternehäusern Übernachtungen für 29 Euro buchen.

Zum Auftakt war das vergangene Wochenende ein voller Erfolg, schätzt Projektleiter Berno Herklotz ein. Wegen des Winterwetters hatte er befürchtet, dass Gäste absagen. Doch das war nur in einem Fall so. Jeweils für die Nächte zum Sonnabend und zum Sonntag kann für dieses Wochenende und für das zweite und dritte Februar-Wochenende gebucht werden. Über den gesamten Zeitraum stehen 3 200 Doppelzimmer zur Verfügung. Davon sind unter anderem 2 200 von Dresdnern gebucht, 850 von Gästen aus dem Umland. Dieses Wochenende gibt es in folgenden Häusern Restzimmer: Amedia Plaza, art‘otel, Ibis-Hotel, Holiday Inn Express, Elbflorenz, InterCity- Hotel und Best Western Macrander. (SZ/phi)

Buchungen: dresden-erleben.de, Tel.: 501501

