Zweite Mitfahrbank kommt nach Dittelsdorf Sie soll am alten Gemeindeamt ausgewiesen werden. Ob die erste Bank dieser Art in Zittau ein Erfolg ist, weiß man bei der Stadt nicht.

Die Wittgendorfer Mitfahrbank wird von der SZ getestet. © Matthias Weber

An der Bushaltestelle am alten Gemeindeamt in Dittelsdorf soll eine Mitfahrbank ausgewiesen werden. Es wäre die zweite Bank dieser Art in der Stadt Zittau. Die erste gibt es in Wittgendorf, an der Haltestelle am ehemaligen Gemeindeamt. Bürger, die auf der Mitfahrbank Platz nehmen, signalisieren den Vorbeifahrenden, dass sie mitgenommen werden möchten. Ausgeschildert wird die Dittelsdorfer Mitfahrbank, sobald der Abriss des alten Gemeindeamtes abgeschlossen ist, wie Stadtsprecher Kai Grebasch erklärt.

Ob die Mitfahrbank in Wittgendorf ein Erfolg ist oder nicht, könne derzeit noch schlecht eingeschätzt werden, so Grebasch. Eine professionelle Evaluation ist teuer und müsste längerfristig budgetiert werden. „Vielleicht wäre eine Umfrage sinnvoll“, schlägt der Stadtsprecher vor. In jedem Fall scheint eine Evaluation nach seiner Einschätzung erst sinnvoll, wenn auch die Dittelsdorfer Bank eingerichtet ist und ein paar Testmonate absolviert hat. (SZ/jl)

