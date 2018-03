Zweite Ideenrunde fürs Schloss Im Schlossgelände von Ulbersdorf soll sich in Zukunft einiges bewegen. Nur die Richtung ist noch nicht ganz klar.

Das Schloss soll künftig Besucher nach Ulbersdorf locken. © Daniel Schäfer

Hohnstein. Mit ihrem Schloss haben Ulbersdorfs Einwohner noch einiges vor. Das kommunale Gebäude soll künftig besser genutzt werden und vor allem Besucher anlocken. Noch stehen die Überlegungen ganz am Anfang. Am 8. März zur Ortschaftsratssitzung findet eine weitere Ideenrunde statt.

Um sich erste Anregungen zu holen, waren Vertreter der Stadt und des Dorfes beim Schlossverein in Struppen zu Gast. Diesem ist es gelungen, dem Struppener Schloss Leben einzuhauchen. Gleiches wollen auch die Ulbersdorfer. Vom Struppener Schlossverein gab es übrigens unlängst ein Geschenk: Heidi und Günter Schweizer hatten der Stadt Hohnstein einen Kronleuchter und historische Postkarten für das Schloss Ulbersdorf übergeben. Das alles soll dort künftig zu sehen sein. Aktivitäten gibt es aber auch im Ort. Einwohner Roland Döring organisierte zum Beispiel im vergangenen Jahr Führungen durch Schloss und Park. Außerdem hatte der Ortschaftsrat bereits zu einer ersten Ideenrunde eingeladen. Auch da gab es Vorschläge zur Nutzung, so unter anderem zur Einrichtung eines Deutschen Schreibmuseums. Außerdem soll der Kontakt zu den Richard-Wagner-Stätten in Graupa hergestellt werden.

Nächste Ideenrunde: Ortschaftsratssitzung, 8. März, 19 Uhr, Schloss Ulbersdorf.

