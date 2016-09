Zweite Heimat Sporthalle Burgstraße Wieder einmal: Der Deutsche Meister Borussia Düsseldorf bestreitet im November ein Bundesligaspiel an der Mulde.

Wird zum wiederholten Mal in der Döbelner Sporthalle Burgstraße antreten: Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler, der deutsche Fahnenträger und Bronzemedaillengewinner von Rio, Timo Boll. © Malte Christians/dpa

Gerade noch Deutscher Fahnenträger und Bronzemedaillengewinner mit der Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen in Rio und demnächst wieder in Döbeln an den Tischen: Timo Boll, der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler, der mit seinem Team Borussia Düsseldorf am 27. November zum wiederholten Mal ein Heimspiel an der Mulde bestreitet und auf den thüringischen Post SV Mühlhausen trifft.

Mit der Ausrichtung der Partie der Tischtennis Bundesliga präsentiert der Döbelner SV den tischtennis- und sportbegeisterten Menschen in der Region Sachsen erneut ein sportliches Highlight. In diesem Bundesligaspiel stehen sich der amtierende Double-Sieger und der letztjährige Tabellenachte gegenüber. Obwohl dabei schnell von David gegen Goliath gesprochen werden könnte, ist dieses Aufeinandertreffen ein ganz Besonderes, denn die Borussia hat den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2016 auch den Postlern zu verdanken. Erst durch den Sieg Mühlhausens am letzten Hauptrunden-Spieltag gegen Bergneustadt erreichte der Rekordmeister die Play-offs, um dann groß aufzutrumpfen und den Titel an den Rhein zu holen.

In Döbeln treffen sich auch zwei langjährige Weggefährten wieder: Stefan Fegerl und Daniel Habesohn. Beide spielten viele Jahre gemeinsam erfolgreich bei Weinviertel Niederösterreich und verabschiedeten sich im Mai 2016 mit drei Titeln (Meisterschaft, Pokal, ETTU-Pokal) aus Österreich. Die Bundesliga freut sich über die beiden Neuzugänge der Borussia und des Post SV, die sich in der Sporthalle Burgstraße nun erstmals in einem Meisterschaftsspiel gegenüberstehen.

Borussias Publikumslieblinge Timo Boll, Rio-Fahnenträger und Bronzemedaillengewinner, und Kamal Achanta werden in Döbeln ebenso um einen Sieg „in der zweiten Heimat“ kämpfen wie die beiden weiteren Neuzugänge Kristian Karlsson und Anton Källberg. Freuen dürfen sich die Zuschauer in der Sporthalle Burgstraße auch auf die Gäste-Mannschaft aus Mühlhausen, die mit Ovidiu Ionescu und Habesohn ebenfalls mit Olympia-Teilnehmern gespickt ist und mit Lars Hielscher einen beliebten und erfahrenen Spieler in ihren Reihen hat, der mit Borussia Düsseldorf 2003 die Deutsche Meisterschaft gewann.

„Wir freuen uns, wieder nach Hause zu kommen, um hier ein Bundesligaspiel auszutragen“, sagt Manager Andreas Preuß. „Jörg Dathe und sein Team leisten Großartiges und wir sind stolz, mittlerweile auf eine lange Freundschaft mit Jörg und dem Döbelner SV zurückblicken zu können.“ Der inzwischen 70-jährige Döbelner Macher Jörg Dathe gibt dieses Kompliment zurück: „Man freut sich natürlich, wenn solch eine Zusammenarbeit über so lange Jahre hält und nicht nur eine Einbahnstraße ist. Die Düsseldorfer haben uns immer, wenn Not am Mann war, geholfen, wobei der Höhepunkt die beiden Fluten waren. Doch wir konnten auch etwas zurückgeben und helfen den Westfalen alljährlich bei der Ausrichtung der Kids-Open. So zuletzt Ende August, wo unsere Kinder auch auf Timo Boll trafen, was natürlich ein besonderes Erlebnis für sie war.“

Nun freuen sich die Döbelner natürlich auch auf das Wiedersehen an der Mulde, und dass das Spiel gegen Mühlhausen genauso spannend und erfolgreich verläuft wie die bisherigen vier Punktspiele, die die Düsseldorfer Borussen bislang in Döbeln bestritten haben. (DA/sle)

