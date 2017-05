Zweite Einkaufsnacht für Sebnitz? Beim Veranstaltungsgipfel haben Vereine und Oberbürgermeister die Lage diskutiert. Eine Idee gibt es für das Frühjahr.

Zu wenig los in Sebnitz? Es gibt Vorschläge, daran etwas zu ändern. © Marko Förster

Der Sebnitzer Ratssaal war voll besetzt. Rund 40 Vertreter von Kultur- und Sportvereinen waren der Einladung ins Rathaus gefolgt. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) hatte zum Veranstaltungsgipfel geladen, bei dem in großer Runde besprochen werden sollte, wo es in Sachen Veranstaltungen hakt und was verbessert werden könnte. Beim Faschingsumzug hatten vor allem jüngere Teilnehmer mit ihren Wagen einen Mangel an Angeboten kritisiert. Seitdem diskutiert die Stadt, ob nun was los ist oder nicht und für wen – oder ob vielleicht auch einfach zu oft keiner hingeht, wenn es Veranstaltungen gibt.

Als ein Ergebnis der Diskussionsrunde wurde nun laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung eine Lücke im Frühjahr ausgemacht. Die könnte mit einer Einkaufsnacht gefüllt werden, ähnlich der Museums- und Einkaufsnacht im Spätherbst, so eine der Ideen. Dieser Vorschlag soll nun mit den entsprechenden Akteuren weiter verfolgt werden. Zudem hängt es offenbar bei der Koordination von Terminen und bei der öffentlichen Ankündigung. Um Terminkollisionen zu vermeiden, wollen sich die Vereine künftig besser abstimmen. Das Rathaus seinerseits will den vor zwei Jahren komplett neu gestalteten digitalen Veranstaltungskalender auf der offiziellen Website der Stadt häufiger aktualisieren. Die Termine sollen künftig direkt online gehen, sobald sie von den Veranstaltern an die Pressestelle geschickt werden. Bisher passierte das gebündelt jeweils im letzten Quartal für das kommende Jahr.

Auch die Vereinsförderung war laut Stadtverwaltung Thema der Runde. Die Verwendung der Mittel soll zukünftig transparenter dargestellt werden. Die ersten Förderbescheide für das laufende Jahr wurden während des Veranstaltungsgipfels am vergangenen Mittwoch an die anwesenden Vereinsvorsitzenden verteilt. Insgesamt fließen rund 150 000 Euro. Anträge für das kommende Jahr können bis Ende September gestellt werden. (SZ)

