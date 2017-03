Zweite Chance in Deutschland Mohammad Hooshow kam als 17-Jähriger nach Sachsen. Bei Siemens wird er jetzt auf einen Job vorbereitet.

Mohammad Hooshow (rechts) lernt zurzeit mit Ausbilder Rayk Wieland von Siemens den Umgang mit Metall © Dietmar Thomas

Er wollte nicht zur Terrormiliz Al-Shabaab. Wie seine Freunde. Doch damit blieb ihm nur eine Wahl: die Heimat verlassen. In Somalia war sein Leben nicht mehr sicher. „Weil ich nicht mit zur Miliz gegangen bin, wollten sie mich töten“, sagt Mohammad Hooshow. Als 17-Jähriger kam er am 15. Januar 2016 nach Deutschland.

Allein hatte er sich auf den Weg gemacht, um die mehreren Tausend Kilometer zu überwinden. „Sieben Monate war ich unterwegs“, erzählt er in recht gutem Deutsch. Die Flucht sei schlimm gewesen. Nicht nur, weil Hooshow währenddessen krank gewesen sei. In Libyen wurden er und etwa 300 andere Flüchtlinge gefangen genommen. Das sei dort nichts Besonderes, so Hooshow. Mit Geld wurden die Flüchtlinge freigekauft und setzten ihre Reise fort. Hooshows Ziel war Europa.

In Malta erreichte er das erste Mal europäisches Land. „Man hat gleich gespürt, dass man in einem anderen Land ist, dass es hier besser ist“, berichtet er. Hinter ihm lagen zu dem Zeitpunkt mehrere Tage Fußmarsch durch die Sahara-Wüste. Essen und Trinken war immer schwer zu bekommen. Ist er mit einem Fahrer unterwegs gewesen, wurde er viel belogen. Nichts hat er aus seiner Heimat mitgebracht. Selbst die Kleidung war nicht seine eigene.

In Deutschland hofft Hooshow auf eine zweite Chance. In seiner Heimat hat er bis zur zehnten Klasse eine Schule besucht. Ein Grundbildung ist da. Und der Wille zu arbeiten. Die Perspektive hatte der Somalier in der Heimat nicht. „Es gab Arbeit, es ist alles sehr schwach, nichts entwickelt sich.“ Hooshow, der in einer Wohngemeinschaft mit acht anderen Flüchtlingen in Geringswalde lebt, kam in das Berufliche Schulzentrum Döbeln-Mittweida. Weil er sich gut entwickelte, wurde die Bildungsagentur auf ihn aufmerksam. Die suchte unter den Minderjährigen nach Teilnehmern für eine Förderklasse, die Siemens in Chemnitz einrichten wollte. Es ist die erste dieser Art am dortigen Ausbildungszentrum Siemens Professional Education.

„Als sich die Situation 2015 zuspitzte, haben wir nicht sofort Ausbildungsplätze anbieten können“, schildert Michael Schmidt, Personalleiter der Siemens-Werke in Sachsen. Etwas zu tun, war trotzdem Anliegen des Unternehmens. Also wurden zunächst Kleider-, Sach- und Geldspenden gesammelt. Der nächste Schritt war die Unterstützung bei der Integration. Der Anfang wurde mit zweimonatigen Praktika an verschiedenen Standorten gemacht, natürlich bezahlt. 20 Praktikanten gab es 2016 in Dresden, Chemnitz und Leipzig. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, so Schmidt. Dann kamen die Förderklassen.

Für sechs Monate sind die Flüchtlinge dabei in dem Ausbildungszentrum, um sie auf eine Lehre vorzubereiten. Den Jugendlichen, die zwischen 17 und 29 Jahre alt sind, werden dabei Grundkenntnisse in den Fachbereichen Metall und Elektronik vermittelt. Darüber hinaus erhalten sie Sprachunterricht, zwei Tage in der Woche für je eine Doppelstunde. „Das ist ein wichtiger Bestandteil. Später müssen sie in der Ausbildung folgen können. Das ist nicht immer einfach“, weiß Uwe Möbius, Regionalleiter Ost des Ausbildungszentrums. Einen Tag in der Woche geht es in die Berufsfachschule. Auch kulturelle und sportliche Angebote sind geplant. So gebe es unter anderem einen Ausflug in den Landtag.

Die Bilanz nach den ersten Wochen ist positiv, so die Beteiligten. Das Projekt ist am 1. Februar gestartet. Alle 16 Teilnehmer sind noch dabei. „Die Motivation ist richtig gut. Alle sind gewillt, die Maßnahme auch zu Ende zu bringen.“ Damit hatte Möbius anfangs nicht gerechnet. Die Regeln, die in dem Ausbildungszentrum gelten, werden von der Klasse eingehalten. Selbst kulturell gab es bislang keine Konflikte. Die Teilnehmer kommen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Libyen sowie dem Libanon. „Wir haben einen guten Trainer für die Klasse ausgewählt. Er engagiert sich auch in der Freizeit für Flüchtlinge und wird von der Gruppe akzeptiert“, so Möbius. Mit den anderen Azubis gebe keine Berührungsängste.

Mehrheit beginnt danach Lehre

Unterstützung erhält das Unternehmen von der Agentur für Arbeit Chemnitz. Über die Einstiegsqualifizierung gibt es einen Zuschuss für Siemens. „Aber es ist selten, dass 16 Schüler für eine Klasse zusammenkommen, sagt Corinna Burkhardt, operative Geschäftsführerin der Arbeitsagentur. Diese hat auch die Auswahl der volljährigen Teilnehmer übernommen. Zum Teil wurden die jungen Männer bei Beratungsgesprächen im Jobcenter oder bei der Agentur angesprochen. Wichtig waren nicht nur bereits vorhandene Deutschkenntnisse, sondern auch das Interesse für Metall und Elektrik. „Zwei Tage im Vorfeld waren die Kandidaten zum Kennenlernen da“, sagt Uwe Möbius. „Wir haben darum gebeten, dass diejenigen, die kein Interesse haben, am zweiten Tag nicht wiederkommen sollen. Nur einer kam nicht wieder.“

Wie es für die Klasse nach den sechs Monaten weitergeht, steht noch nicht fest. Nur ein junger Mann hat bisher seinen Ausbildungsplatz bei Siemens sicher. Aber die Organisatoren sind optimistisch, dass auch die anderen entweder bei Siemens oder in einem anderen Unternehmen einen Platz finden. Bundesweit haben im vergangenen Jahr 60 Prozent der Mitglieder der Förderklassen eine Lehre begonnen. „Das ist eine Erfolgsstory“, schätzt Schmidt ein. Am Ende der sechs Monate erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat von der IHK sowie vom Ausbildungszentrum.

Auch Mohammad Hooshow hofft, dass er weiter machen kann. Die Arbeit in der Förderklasse macht ihm Spaß. Er fühlt sich wohl. Das erste Mal seit Langem wieder.

