Kommentar Zweite Chance für Glasinvest Für die Brache an der Meißner Straße in Radebeul-Ost könnte es bald einen neuen Investor geben. Peter Redlich über neue Planungen zum großen Baugebiet.

Peter Redlich. © Norbert Millauer

Wer hat‘s eigentlich vermasselt? Ein Lärmschutzgesetz? Die Stadträte im Bauausschuss? Oder die Investoren selbst? Fakt ist, der Baustandort Glasinvest an der Meißner Straße in Radebeul ist immer noch der Stadt größter Schandfleck. Erst gehörte das Areal der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft, die den zehnten Supermarkt an der Meißner Straße bauen wollte. Ein privater Grundstücksbesitzer mischte mit. Aktuell gehört dreien die gesamte Fläche zwischen Meißner Straße, Freiligrathstraße und Hauptstraße im Osten der Stadt.

Wie es aussieht, werden bald nur noch zwei bauwillige Grundstücksbesitzer, ein neuer und die WG Lößnitz, über das Areal verfügen. Wer oder was ist schuld, dass hier bisher nur ein großer Krater mit Erdhaufen ist? All die eingangs Genannten haben ihren Anteil daran.

Mit dem geplanten Neustart wird es Zeit, dass Investor und Stadträte nun ein Ziel haben – die gewollte Bebauung von Glasinvest mit Wohnungen und Läden.

