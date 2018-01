Zweite Bundesliga zu erleben Die Dresdner schätzen das Großenhainer Handballflair. Autogramme gibt es obendrein.

Großenhain. David gegen Goliath! Unter diesem Motto steht das Handballspiel am Dienstag, dem 23. Januar, in der Rödertalhalle Großenhain, wenn die Männer der SG Zabeltitz/Großenhain auf die Spieler der 2. Bundesliga vom HC Elbflorenz treffen.

Im Dezember des letzten Jahres reisten 250 Spieler und Fans des Handballclubs aus Großenhain in die neue Ballsportarena, um die Dresdner in ihrem Heimspiel gegen die HSG Konstanz zu unterstützen. Nun sind sie selbst Gastgeber. Immer wieder gelingt es dem HC Großenhain, Spiele der 1. bzw. 2. Handballbundesliga in die Rödertalhalle zu holen. Unlängst spielte der SC DHFK Leipzig gegen den Dessau/Rosslauer HV hier oder wir erinnern uns auch immer wieder gern an die ausgetragenen Jugendbundesligaspiele in der Halle.

Handballpublikum geschätzt

Anscheinend haben sich das Organisationstalent des HCG, die hervorragenden Rahmenbedingungen in der Stadt und natürlich das fachkundige Handballpublikum bis in die Landeshauptstadt herumgesprochen, so dass es sich für den HC Elbflorenz lohnt, ein Testspiel in der Röderstadt zu bestreiten. Die Männer um das Trainergespann Veit Jurack und Uwe Schumacher haben allerdings keine Spielpause während der dann laufenden Handball-Europameisterschaft in Kroatien, sondern spielen weiter ihre Punktspiele in der Verbandsliga Sachsen. Und das mit Erfolg, sieht man auf die bereits gespielten Partien zurück. Tabellenplatz 3 in der Liga bestätigt das. Dass sie trotzdem große Außenseiter sind gegen die Männer aus Dresden, ist jedem hier klar. Denn zwischen 2. Bundesliga und Verbandsliga liegen eben doch die eine oder andere Trainingseinheit mehr.

Warum soll man aber nicht an Überraschungen glauben? Nun denn, am 23. Januar treffen also die Männer der SG Zabeltitz/Großenhain auf die 2. Bundesliga aus Dresden. Spielbeginn ist 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Bereits 17 Uhr gibt es ein Freundschaftsspiel der männlichen E-Jugend vom Handballclub gegen die Jungs des TSV 1862 Radeburg. Zu dieser Zeit trifft auch der HC Elbflorenz in der Halle ein und steht für Autogrammwünsche und Fotos der Zuschauer zur Verfügung.

