Zweite Ausfahrt für Edeka-Parkplatz Autofahrer sollen es in Zukunft leichter haben, vom Parkplatz runter zu kommen.

Eine Botschaft, für die Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) zum Neujahrstreffen am Sonntag Applaus erntete: „Der Edeka-Parkplatz wird in diesem Jahr eine zweite Ausfahrt erhalten.“ Das freut die Kunden. Denn wer von der Dresdner Straße links abbiegen oder vom Parkplatz runter will, braucht mitunter viel Geduld, wenn auf der Dresdner Straße viel Verkehr herrscht. Gleichzeitig hat die Ausfahrt eine Steigung. „Als Linksabbieger ist man da chancenlos“, erklärt Lutz Heinl, Leiter des Bauamtes. Die zweite Ein- und Ausfahrt soll das entkrampfen. Die wird auf den Tiefen Weg nördlich des Marktes führen, was eine kommunale Straße ist. Laut Heinl dürfte die Baumaßnahme problemlos umsetzbar sein.

Die zweite Ausfahrt war schon mit Bau des Edeka-Marktes geplant. Auch die Gemeindeverwaltung habe dies immer angeregt, so Lutz Heinl. Aber für eine weitere Einmündung auf die Dresdner Straße habe es vom Straßenbauamt wohl keine Genehmigung gegeben.

