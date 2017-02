Zweite Aktion für krebskranke Luise Das Mädchen hat Leukämie und braucht dringend eine Knochenmarkspende.

Die Zehnjährige Luise leidet erneut an Leukämie.

Die zehnjährige Luise ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt und sucht dringend ihren genetischen Zwilling für eine Knochenmarkspende. Aufgrund ihrer seltenen Gewebemerkmale konnte bisher kein passender Spender gefunden werden. Am Mittwoch ruft der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden zu einer zweiten Typisierungsaktion für das Mädchen auf. Von 15 bis 20 Uhr können sich Freiwillige im Vereinsbüro in der Fetscherstraße 72 testen lassen.

Dazu wird ein Abstrich in der Mundhöhle mit einem Wattestäbchen genommen. Nach drei bis vier Wochen steht fest, ob ein passender Spender dabei war.

Die erste Aktion Anfang Februar war ein voller Erfolg. Fast 300 potenzielle Spender folgten dem Aufruf der Familie und dem Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden, in die 25. Grundschule auf der Pohlandstraße zu kommen, um sich testen zu lassen. Auch online bestellten viele ein Typisierungsset. (SZ/jv)

