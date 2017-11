Zweiräder aus Garage gestohlen

Hartha. In Hartha wechselten in den vergangenen Tagen mehrere Zweiräder ungewollt den Besitzer. Nach Polizeiinformationen drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag in eine Garage an der Aschershainer Straße in Hartha ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, schlugen die Diebe einfach ein Fenster ein.

Aus der Garage stahlen sie schließlich eine KTM 625 SXC, eine Schwalbe, ein Mountainbike King Cobra Supreme29 und Motorradbekleidung. Allein die orange/schwarze Enduro-Maschine hat laut Polizei einen Zeitwert von rund 4 500 Euro. Den gesamten Stehlschaden beziffern die Beamten auf etwa 7 500 Euro.

Der Geschädigte hat inzwischen auf Facebook Fotos seiner Zweiräder veröffentlicht und sich an die DA-Redaktion gewandt. Bei der Suche nach seinen Fahrzeugen bittet er um Hilfe. „Die gestohlenen Fahrzeuge sind recht markant, wer mir hilft meine Fahrzeuge wiederzufinden, kann sich über eine Belohnung von 500 Euro freuen“, schreibt er.

Wer die gestohlenen Maschinen wiedererkennt, wird gebeten, sich bei telefonisch unter 0371 387-104 oder per Mail an flz.pd-c@ polizei.sachsen.de bei der Polizei zu melden. (DA)

