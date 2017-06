Zweirad-Treffen am Museum Der Chef des Schwepnitzer Rundfunkmuseums hat sich etwas Neues ausgedacht. Live- Musik darf dabei nicht fehlen.

Museumschef Uwe Jähnig freut sich auf Gäste. © Archivfoto: Matthias Schumann

Alte Fahrräder, Mopeds und Motorräder sollen am Sonntag wieder zu Ehren kommen. Das Schwepnitzer Rundfunk- und Technikmuseum veranstaltet an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr nämlich ein Oldtimer-Zweirad-Treffen. „Jeder der noch ein altes Fahrrad, Moped oder Motorrad sein Eigen nennt, darf es am Sonntag gerne vorstellen“, sagt Museumschef und Organisator Uwe Jähnig. „Zum Frühschoppen ab 11 Uhr gibt es Live-Mugge mit Ostsongs von Detlef Meier. Ab 13 findet dann eine Ausfahrt in unsere schöne Heimat statt.“ Die Tour wird ungefähr 45 Minuten dauern.

Uwe Jähnig hat im Vorfeld des Treffens bereits wieder neue Ausstellungsstücke aus seinem Fundus geholt. Ein Diamant-Herren-Rad aus den 50er Jahren ist zum Beispiel zu sehen und als Dauerleihgabe ein original erhaltenes Kardinal-Rad. Uwe Jähnig öffnet sein Museum an der Ortrander Straße in der Sommerzeit jeden ersten Sonntag im Monat. Verpflegung wird geboten, ein Hofflohmarkt findet statt. (SZ)

