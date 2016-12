Zweimal Totalschaden auf Autobahn-Zubringer An der A 17 kollidieren zwei Pkws. Fünf Personen werden verletzt.

Ein Passat und ein Golf waren auf der S 175 zusammengestoßen.

Fünf Insassen wurden verletzt.

Auf der Straße An der Malte nahe der A 17 in Höhe der Anschlussstelle Heidenau stießen am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, zwei Autos zusammen. Vermutlich hatte der Fahrer eines tschechischen VW Passat einen Golf übersehen. Alle vier Insassen des Passat und der Golf-Fahrer wurden verletzt. Der Rettungshubschrauber „Christoph“ brachte den Notarzt an die Unfallstelle. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Die Staatsstraße S 175 war wegen des Unfalls gesperrt. (SZ)

