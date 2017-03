Handball – Vorschau Zweimal nichts zu verlieren Die Neudorf/Döbelner Männer müssen in der Sachsenliga beim Spitzenreiter ran, die Frauen beim Tabellenzweiten.

Jessica Eisold und die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln reisen am Sonnabend zum Radeberger SV. Beim Tabellenzweiten laufen die Muldenstädterinnen dabei als Außenseiterinnen auf. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Es gibt nichts zu verlieren! Denn im Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz 2010 II (1./30:2) sind die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln (8./14:18) ohnehin in der Außenseiterrolle. Der Tabellenführer hat bisher nur in der Rückrundenbegegnung gegen den ärgsten Verfolger aus Plauen die Punkte abgeben müssen. Alle anderen Spiele haben die Dresdener gewonnen und es immer noch selbst in der Hand, den Aufstieg in die Oberliga klarzumachen. Sie werden sich deshalb gegen eine Mannschaft aus dem unteren Drittel der Tabelle wohl auch keine Schwächen erlauben.

Für die HSG kommt es darauf an, mit eigener geschlossener Leistung den Favoriten zu ärgern und zu zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch beim Spitzenteam ordentlich aufzutreten. Ob es dann zur Überraschung reicht, ist eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht gänzlich abwegig. „Das ist vielleicht das einfachste Spiel von allen. Elbflorenz steht zurecht da oben. Wir fahren dennoch mit breiter Brust nach Dresden, um eine gute Leistung abzuliefern und zu schauen, was rauskommt“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider dem Döbelner Anzeiger.

Sachsenliga Frauen

Beim Radeberger SV (2./28:4) ist die HSG Neudorf/Döbeln (6./16:16) zu Gast. Die Radebergerinnen befinden sich im Zweikampf mit dem amtierenden Meister aus Riesa/Oschatz um den Platz an der Sonne. Im Gegensatz zur HSG, die sowohl sehr gute, aber auch immer mal wieder recht durchwachsene Auftritte im Saisonverlauf auf die Platte bringt, spielt der RSV eine konstant starke Spielserie. In heimischer Halle ist der Tabellenzweite favorisiert, zumal die Radebergerinnen schon das Hinspiel in Döbeln gewonnen haben. „Es wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Radeberg ist ein ultrastarker Gegner und wir sind aufgrund von Urlaub, Arbeit, Krankheit und Verletzungen nicht so stark besetzt. Da kommt alles zusammen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger.

Verbandsliga Männer Ost

Der VfL Waldheim 54 (7./16:16) spielt zu Hause gegen den Radebeuler HV (10./9:23). Die Gäste befinden sich in starker Abstiegsgefahr, während die Waldheimer nach Punkten derzeitig doch recht gesichert dastehen. Damit das so bleibt, ist allerdings ein Heimsieg für den VfL notwendig. Dieser wird nicht im Selbstlauf gelingen, sondern es muss schon ein optimaler Auftritt erfolgen. In heimischer Halle ist das meist gelungen, sodass auch in diesem Spiel ein voller Erfolg erwartet werden kann. Die Radebeuler werden allerdings auch versuchen, das eigene Punktekonto zu erhöhen und sie müssen deshalb ernst genommen werden. „Wir sind gewarnt, nachdem wir vergangenes Jahr gegen diese Mannschaft verloren haben. Natürlich wollen wir die Punkte aber in Waldheim behalten“, sagte der VfL-Verantwortliche Gert Teichert, der auf Steve Krasselt verzichten muss.

Verbandsliga Frauen Ost

Die Ausgangslage im Frauenspiel zwischen dem VfL Waldheim 54 (4./18:14) und der HSG Weißeritztal (12./4:28) ist ganz klar. Die zuletzt wieder ansteigende Form präsentierenden Waldheimerinnen sind in heimischer Umgebung der klare Favorit. Bei normalem Verlauf kann es trotz aller notwendigen Wertschätzung für die Gäste nur einen Heimsieg für den VfL geben. Alles andere wäre schon sehr enttäuschend. VfL-Trainer Manuel Kirpal: „Nach der langen Pause und dem Sieg vergangene Woche wollen wir nahtlos auch zu Hause gut in die restlichen Spiele starten und ein Feuerwerk abbrennen. Das erwarte ich!“

Bezirksliga Männer Leipzig

Spitzenreiter VfL Waldheim 54 II (1./25:7) empfängt den USC Turbine Leipzig (11./8:24). Beim Blick auf die Tabelle rechnet alles mit einem ungefährdeten Sieg des Tabellenführers gegen den Vorletzten. Die spielerische Verfassung beider Teams lässt auch keine andere Schlussfolgerung zu. Wenn der VfL die Form der vergangenen Wochen auch in diesem Spiel zeigt – und es spricht nichts dafür, dass dem nicht so ist – dann dürfte auch in dieser Begegnung nichts schiefgehen und der Spitzenrang behauptet werden.

Bei der SG Lok Wurzen (12./7:25) gastiert die HSG Neudorf/Döbeln II (3./21:11). Das sollte ebenfalls eine lösbare Aufgabe für die HSG beim Überraschungsmeister der Vorsaison sein, der in diesem Spieljahr völlig von der Rolle ist und sich mit dem Gedanken des Abstiegs in die Bezirksklasse befassen muss. Die HSG ist noch aussichtsreich im Titelkampf dabei. Ein Punktverlust beim Schlusslicht würde diese Chance schmälern. Der SV Leisnig 90 (9./13:17) empfängt mit dem HV Glesien 1929 (2./23:9) ein Spitzenteam der Liga. Die Bergstädter haben zuletzt eine schwierige Zeit erlebt und es kommt darauf an, dass im Spiel irgendwie aus den Köpfen zu bekommen. Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, braucht der Aufsteiger noch Punkte. Gegen den Tabellenzweiten ist der SVL in der Außenseiterrolle. Das muss kein Nachteil sein, denn dadurch kann die Sieben ohne Druck agieren. Spielerisch ist Leisnig an einem guten Tag in der Lage, auch eine Spitzenmannschaft zu besiegen.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (11./6:22) spielt in eigener Halle gegen den BSV Limbach-Oberfrohna (8./12:20). Beide Kontrahenten befinden sich in keiner guten Lage. Die Waldheimerinnen haben immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen und die Gäste sich nach ihrem Abstieg aus der Verbandsliga bestimmt eine bessere Platzierung ausgerechnet. Vom spielerischen Format sollte der BSV das stärkere Team stellen. Ob das für den Auswärtssieg reicht, hängt davon ab, wie der VfL dagegenhalten kann.

Die HSG Muldental 03 (12./6:26) hat es im Heimspiel gegen den SV Chemie Zwickau (6./14:18) mit einer soliden Mittelfeldmannschaft zu tun. Der Tabellenletzte muss mal wieder punkten, um nicht den Anschluss völlig zu verlieren. Gegen die Zwickauerinnen wird das aber trotz Heimrecht nicht einfach. Die momentane Form spricht mehr für die Gäste. Den Muldentalerinnen müsste schon ein optimaler Auftritt gelingen, um die Punkte zu behalten.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Der VfL Waldheim 54 III (4./9:9) hat den TSV Fortschritt Mittweida II (1./14:2) zu Gast. Mit dem Tabellenführer und amtierenden Meister erwartet der VfL die mit Abstand stabilste und auch spielstärkste Mannschaft der Liga. Es spricht alles dafür, dass die Mittweidaer auch in dieser Saison wieder den Titel holen. Ein Sieg des TSV wäre deshalb keine Überraschung. Der VfL kann aber selbstbewusst ins Spiel gehen und versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieten. Ganz chancenlos sind die Gastgeber nicht. Beim Spiel in Penig konnten sie den Tabellenzweiten in dessen Heimhalle bezwingen und damit zeigen, dass sie auch gute Handballkost abliefern können.

Kreispokal Männer 2. Runde

Im Nachholspiel der zweiten Runde des Kreispokals im Chemnitzer Spielbezirk stehen sich der Zwickauer HC Grubenlampe III und die HSG Muldental 03 gegenüber. Das gastgebende Spitzenteam aus der Zwickauer Kreisliga wird den Muldentalern sicher alles abverlangen. In eigener Halle ist der ZHC favorisiert. Der Kreisligist aus Mittelsachsen muss schon eine ganz optimale Vorstellung hinbekommen, wenn er diese doch recht große Pokalhürde meistern will. Aussichtslos ist das nicht, die Zwickauer müssten dabei aber auch durch eigene Schwächen mitspielen. Der Sieger empfängt im Viertelfinale den TSV Penig.

zur Startseite