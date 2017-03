Zweimal Nachwuchs bei Dynamo Die Länderspielpause kommt ihnen gerade recht: Pascal Testroet und Marco Hartmann werden fast zeitgleich Papa.

Sagt der eine (Marco Hartmann, links): „Weißt du, dieses Gefühl, Papa zu werden, ist so so einmalig schön.“ Antwortet der andere (Pascal Testroet): „Ja, wunderschön.“ © Robert Michael

Wer ein echter Profi ist, schaut selbst bei der Kinderplanung in den Kalender. „Deshalb möchte ich mich bei meiner Frau bedanken, dass wir das so gut hingekriegt haben“, meint Pascal Testroet. Natürlich hat das Dynamos Stürmer während des Trainingslagers im Januar nur im Spaß gesagt. Es ist vielmehr ein großer, schöner Zufall, dass diese punktspielfreie Woche und der ärztlich errechnete Geburtstermin seiner Tochter aufeinanderfallen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es nun so weit gewesen: Um 1.06 Uhr kam Emilia Isabel Testroet im Krankenhaus Neustadt zur Welt. „Alle sind gesund und munter und sehr glücklich“, erklärte der 26-Jährige via Facebook. Mehreren tausend Fans gefällt das sofort – ebenso wie Dynamos Trainer Uwe Neuhaus, selbst zweifacher Vater. Er gab Testroet für Mittwoch erst einmal trainingsfrei. Und auch Marco Hartmann durfte außer der Reihe pausieren.

Denn apropos schöner Zufall: Im Kreißsaal neben den Testroets befanden sich fast zeitgleich Dynamos Kapitän und dessen Freundin Julia, die wenige Stunden zuvor einen Sohn zur Welt brachte. Mehr möchte Hartmann zunächst nicht sagen, mit den sozialen Medien hat er es auch nicht so.

An Konkurrenz mangelte es im ersten Training nach dem 2:0 am Sonntag gegen Sandhausen trotzdem nicht. „Auf einigen Positionen ist das Duell um die Plätze ganz eng. Keiner kann sich sicher sein. Das ist eine gute Voraussetzung“, findet Neuhaus. Am Wochenende stehen dann zwei Testspiele an – ein Doppelspieltag, wie er es formuliert. „Wir spielen Samstag wieder Future League, Sonntag das Benefizspiel in Zwickau und werden dabei versuchen, eine gute Mischung zu finden“, erklärt Neuhaus, der also nicht in A- und B-Elf unterteilt.

Jeder Spieler solle die Chance erhalten, sich zu beweisen – erst recht im Hinblick auf die folgende englische Woche mit den drei Spielen in acht Tagen. „Wir haben vier Spieler, denen eine Gelbsperre droht, wir brauchen jeden einzelnen“, sagt Neuhaus.

Im Rahmen der Nachwuchsspielrunde Future League trifft Dynamo am Samstag, 13 Uhr, in Weißig auf Slovan Liberec. Das Benefizspiel am Sonntag beim FSV Zwickau beginnt um 15 Uhr. Der MDR überträgt diese Partie live.

