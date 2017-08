Nachwuchsfußball Landespokal Zweimal in die zweite Runde Doppelte Erfolgsgeschichte: Die A- und B-Junioren des Döbelner SC haben jeweils die erste Pokalhürde übersprungen.

DSC-Spieler Carlo Schmidt führt den Ball im Mittelfeld. Hinten beobachtet Philipp Dörner die Aktion. © André Braun

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison war für die A-Junioren-Mannschaft des Döbelner SC das Landespokalspiel der ersten Runde gegen die unterklassig spielende Spielgemeinschaft Textima/Adelsberg. Es war für die Mittelsachsen von Anfang an kein Problem, dem Gastgeber das Spiel aufzudrängen. Nach 14 Minuten war es Leon Bauer, der mit dem Torreigen begann. Zum Abpfiff stand es 1:6, nur durch eine kleine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft gelang den Gastgeber der zwischenzeitliche Ausgleich.

Auch die B-Junioren des Vereins mussten zum Saisonauftakt im Landespokal antreten. Dabei war den Döbelnern wie den Gästen vom Leipziger SC anzumerken, dass sich beide Mannschaften noch nicht endgültig gefunden haben. So agierten die Spieler hüben wie drüben noch recht unsicher. Die Heimelf agierte in der ersten Halbzeit spielerisch überlegen, belohnte sich aber nicht mit einem Tor, da die Defensive der Gäste sehr gut stand. Die DSC-Jungs wollten allerdings unbedingt weiterkommen und so kamen die Peschel/Dechert-Schützlinge nach der Halbzeitpause sehr motiviert auf den Platz zurück. Mit zunehmender Spieldauer und gelungenen Auswechslungen ergaben sich immer mehr Chancen. Das wurde in der 67. Minute mit einem Befreiungsschlag belohnt. Nach toller Vorbereitung von Pascal Morgner erzielte der vom FC Erzgebirge Aue nach Döbeln zurückgekehrte Hans-Richard Jentzsch das erlösende 1:0. Die Leipziger gaben sich nicht kampflos geschlagen und kamen nun besser ins Spiel. Trotzdem gelang es der Heimmannschaft in der 76. Minute, noch einen drauf zu setzen. Erneut waren die Protagonisten Pascal Morgner uns Hans-Richard Jentzsch. Den Messestädtern gelang in der letzten Minute lediglich der Anschlusstreffer, was nicht am Aufwind für die Gastgeber änderte, den sie mit in den Ligastart nehmen wollen. (DA/dsc)

zur Startseite