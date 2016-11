Gewichtheben Zweimal Gold für Lucas Müller Alle drei Starter aus Meißen schaffen beim Schülerpokal neue persönliche Bestleistungen.

Vor knapp zwei Wochen begeisterten Lucas Müller und Kevin Klünder das Meißner Gewichtheber-Publikum noch beim Pokal der Blauen Schwerter mit ihren Übungen bzw. Vorführungen zur Technikerlernung. Eine Woche später ging es schon wieder auf Medaillenjagd. In Rodewisch wurden die besten Heberinnen und Heber beim DGJ-Schülerpokal ermittelt. Der AC Meißen stellte drei Starter, die allesamt mit neuen Bestwerten und sehr guten Platzierungen glänzen konnten. Der Beste war hierbei Lucas Müller. 42 kg im Reißen und 52 kg im Stoßen brachte er mit technischen Höchstwerten in die Wertung und er ließ auch in der Athletik nichts anbrennen. Mit Gold dekoriert, bekam er auch noch einen Pokal für den besten Heber im Jahrgang 2003.

In derselben Gewichtsgruppe startete auch Kevin Klünder und erwischte einen ebenso guten Wettkampf. 38 kg im Reißen und 44 kg im Stoßen bedeuteten in der Endabrechnung einen sehr guten sechsten Rang. Mit 47 kg scheiterte er nur knapp an einer neuen Bestleistung im beidarmigen Stoßen, und nur zehn Punkte Differenz auf den vierten Rang lassen die große Leistungsdichte in dieser Gewichtsgruppe erahnen.

Elija Cyron setzte sich in der schweren Gruppe des Jahrgangs 2003 mit seinen Kontrahenten auseinander und überzeugte mit sechs gültigen Hebungen auf der Bühne. Im Reißen brachte Elija 35 kg und im Stoßen 46 kg zur Hochstrecke. Auch hier machte sich das gute Training der letzten Wochen bezahlt, zwar reichten die Technikpunkte nicht zum ganz großen Wurf, aber besonders in der Athletik hielt Elija sehr gut mit. 13 Punkte mehr auf dem Habenkonto hätten für den dritten Podestplatz gereicht, so blieb am Ende trotz allem ein guter fünfter Platz.

Die Landesauswahl von Sachsen gewann die Länderwertung vor Berlin und Rheinland-Pfalz. (JSÖ)

