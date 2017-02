Zweimal Feueralarm im Krankenhaus Die Radebeuler Kameraden rückten am Sonntag und am Montag aus. Beide Male war der Einsatz nicht nötig.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Das Radebeuler Krankenhaus der Elblandkliniken gehört bei den Feuerwehrleuten zu den Orten mit höchster Einsatzstufe. Wenn hier Alarm ausgelöst wird, müssen alle Feuerwehren ausrücken.

Einen solchen Alarm gab es am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr. Alle verfügbaren Kameraden eilten dorthin. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Alarm in der Psychiatrie ausgelöst wurde. Jemand hat ohne erkennbaren Grund den Handknopf gedrückt, sagte Dirk Liebscher von der Wehr in Ost auf SZ-Nachfrage.

Eine ähnliche Alarmierung hatte es bereits am Sonntag gegeben, so Radebeuls Wehrleiter Roland Fährmann. Wie es dazu kommen konnte, wird noch im Krankenhaus untersucht. Fährmann: „Wer diesen blinden Alarm bezahlen muss, wird anhand des Krankheitsbildes festgestellt.“ Üblicherweise stelle die Stadt dann eine Rechnung, und die Krankenkasse des Auslösers müsse die Kosten tragen.

Im vorigen Jahr hatten die Stadträte beschlossen, dass auch in Radebeul die Kosten von Einsätzen bei Fehlalarmen den Verursachern in Rechnung gestellt werden können.

