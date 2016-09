Zweimal Drillinge, 35-mal Zwillinge Im Landkreis Bautzen bleibt die Zahl der Geburten stabil. Die Einwohnerzahl sinkt trotzdem.

Die Zwillinge Louisa und Sophie wohnen im Landkreis Bautzen. Auf die Welt kamen sie allerdings in Dresden. © privat

Die Geburtenzahl bleibt stabil: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz sind im vorigen Jahr im Kreis Bautzen 2 517 Kinder zur Welt gekommen. Das sind nur zwei weniger als im Jahr davor. 1 311 Neugeborene des Jahrgangs 2015 sind Jungs, 1 206 Mädchen.

Gestiegen ist im vorigen Jahr die Zahl der Mehrlingsgeburten: So haben 2015 im Landkreis zweimal Drillinge und 35-mal Zwillinge das Licht der Welt erblickt. Insgesamt werden 2015 in Sachsen über 600 Mehrlingsgeburten gezählt, darunter zehnmal Drillinge. Das sind so viele Mehrlinge wie seit 35 Jahren nicht mehr.

Statistisch gesehen liegt der Anteil der Mehrlingsgeburten im Kreis Bautzen mit 14,9 pro 1 000 Geburten unter dem Landesdurchschnitt. Zum Vergleich: Im Kreis Meißen sind unter den 1 996 Neugeborenen 44 Zwillingspaare und einmal Drillinge.

Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl im Kreis Bautzen lässt sich weiterhin nicht stoppen. Den 2 517 Neugeborenen stehen 4 158 Sterbefälle gegenüber. (SZ/ju)

zur Startseite