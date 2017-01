Sportlerumfrage 2017 Zweimal Doppelmeisterin Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Frauen: Heike Pursche, Tennis, TC Zittau-Weinau

Heike Pursche © sz thomas eichler

Heike Pursche dominierte in den vergangenen zwei Jahren die sächsische Tennisszene in der Altersklasse W50. Die 51-jährige Lückendorferin gewann bei den Landesmeisterschaften 2015 in Halle/Saale (Winter) und Dresden (Sommer) als auch 2016 in Leipzig (Winter) und Chemnitz (Sommer) die Sachsenmeistertitel.

Mit vier Einzel- und drei Doppelsiegen bei fünf Einsätzen in der Bezirksliga trug sie wesentlich zum Gewinn des Bezirksmeistertitels der Damenmannschaft des TC Zittau-Weinau bei, die anschließend auch den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte. Heike Pursche hält seit mehr als 40 Jahren dem Tennissport die Treue, war und ist aber auch in anderen Sportarten erfolgreich.

Sie holte mehrmals den Sachsenmeistertitel in der Tennis (Turnier)-Ski (Riesenslalom)-Kombination, startete bei Crossläufen und MTB-Rennen. Im Sportjahr 2016 gewann sie etwa beim Oberlausitz-MTB-Marathon das 25-km-Rennen der Frauen AK W40/50 und kam beim tschechischen MTB Malevil Cup über 65 km als Fünfte der AK WÜ40 ins Ziel.

