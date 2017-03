Karate Zweimal Bronze in Dänemark Beim Ishoj-Cup trumpfen die Seiwakei-Kämpfer des Elblandes mit starken Ergebnissen auf.

Mit einem hochmotivierten Team ging das Seiwakai Team beim internationalen Ishoj Karate Cup in Dänemark am vergangenen Wochenende an den Start. 650 Teilnehmer aus 13 Nationen waren zum Wettkampf angereist. Traditionell warteten dort starke Gegner, gegen die es sich zu beweisen galt.

Diesmal waren es die Jüngeren, die das Seiwakai Team vertreten durften: Pascal Deutsch, Marius Freiwald, Narvik Stamer (alle AK 11), Julian Pal, Anton Kolb (beide U14) und Selina Stamer (Senioren).

Selina war die Einzige, die bereits am Samstag startete. Der Veranstalter hatte extra Rücksicht auf die späte Ankunft unseres Teams genommen und die Kategorie Seniorinnen +68kg als letzte Einzelkategorie gelegt. Selina musste sofort gegen die norwegische Meisterin kämpfen. Den ausgeglichenen Kampf konnte keine Kämpferin für sich entscheiden. Die Kampfrichter entschieden sich leider gegen Selina. Die Norwegerin gewann danach das Finale. Selina „tröstete“ sich mit der Trostrunde und holte überzeugend Platz 3. Später kämpfte sie noch für das Damen-Team Schottland als Gaststarterin, schied jedoch früh aus.

Am Sonntag kämpften Narvik, Marius und Pascal zuerst. Es ging es mit Siegen in den ersten Kämpfen gut los. Leider war dann für Pascal schon Endstation. Auch Marius verlor seinen zweiten Kampf knapp, kam jedoch in die Trostrunde, wo er den ersten Kampf gewann. Im Kampf um Platz 5 verlor er knapp, am Ende 7. Platz!

Besser lief es bei Narvik. Er kämpfte sich mit präzisen Techniken überzeugend ins Poolfinale. Dort führte er lange, verlor dann 2:3 knapp. In der Trostrunde traf er auf den Sieger des Vorjahres aus Schweden und verlor ebenfalls knapp 4:6, Platz 5!

Als Nächster war Julian (U14 -40kg) an der Reihe. Nach der langen Wartezeit kam er nicht in den ersten Kampf und verlor in letzter Sekunde. Etwas ernüchtert hoffte er nun auf Siege seines Gegners. Dieser tat ihm den Gefallen und erreichte das Finale. Jetzt war Julian richtig wach, und holte sich überragend den 3. Platz! Eine ganz starke Vorstellung!

Alls letzter Kämpfer musste Anton auf die Matte. Er bestritt einen ausgeglichenen Kampf, verlor jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt seinen Zahnschutz. Das irritierte ihn kurz und so konnte der Gegner den entscheidenden Treffer setzen. (ph)

