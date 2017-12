Zweimal Bronze für Bischofswerda Ein TV-Nachwuchssportler ist bei den Regionalmeisterschaften in Senftenberg der schnellste Sprinter seiner Altersklasse.

Bei der Siegerehrung der Jungen-Altersklasse 15 durfte auch der Bischofswerdaer Dominik Malke (rechts) auf das Podest steigen. Er holte sich die Bronzemedaille. © privat

Leichtathletik. Bei den Mehrkampf-Regionalmeisterschaften des Bezirkes Dresden holten sich die Nachwuchsathleten vom TV 1848 Bischofswerda zwei Medaillen. In der Niederlausitzhalle von Senftenberg waren in den einzelnen Altersklassen von der U 12 bis zur U 16 bis zu 20 Jungen und Mädchen am Start. Die Jüngsten mussten dabei einen Vierkampf mit Sprint, Weitsprung, 60 m Hürden und einem 800-m-Lauf absolvieren. Bei den älteren Athleten kam noch das Kugelstoßen dazu.

In der Endabrechnung waren die beiden Bischofswerdaer Finja Preißler (AK 13) und Dominik Malke (AK 15) am erfolgreichsten. Malke war der schnellste Sprinter im gesamten Starterfeld und stieß die Kugel auf 9,38 m. Leider ließ er im Weitsprung (5,16 m) und auch im Hürdenlauf einige Punkte liegen, die er auch durch einen beherzten 800m-Lauf in 2:36 Min. nicht mehr herausholen konnte. Damit lag er am Ende mit 2 458 Punkten nur einen Zähler hinter dem Zweitplatzierten.

Finja Preißler gehörte ebenfalls zu den schnellsten Mädchen in ihrer AK, ließ aber im Weitsprung mit 4,14 m auch einige wertvolle Punkte liegen. Nach dem abschließenden 800-m-Lauf (2:51 Min.) hatte sie 2 162 Punkte auf ihrem Konto, die ihr den dritten Platz sicherten. Die anderen Bischofswerdaer Sportler landeten alle im Mittelfeld der Gesamtwertung. Anna Böhme (AK 13) wurde Siebente, Helene Zschiedrich (AK 12) Zehnte und Orson Preißler (AK 11) kam auf Platz 14. (tzu)

