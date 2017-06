Paracycling Zweimal aufs Podium gefahren Lars Hoffmann darf jetzt beim Weltcup in Holland starten.

Lars Hoffmann bewies seine Ausnahmestellung mit zwei Podiumsplätzen bei der Cologne Classic. © privat

Im Rahmen der Cologne Classic zu Pfingsten fand auch die Deutsche Meisterschaft im Paracycling statt. Diese bestand wieder aus zwei Läufen, dem Zeitfahren und dem Straßenrennen. Lars Hoffmann, Athlet aus Weinböhla, konnte als „Zeitfahrtyp“ über die 20 Kilometer den 2. Platz in seiner Klasse einfahren. „Obwohl die Vorbereitungen und das neue Carbonbike noch nicht perfekt waren, erreichte ich mit 32:05 Minuten einen Schnitt von 37 km/h und war über eine Minute schneller als letztes Jahr“, so Hoffmann, der seit einem Unfall 2004 querschnittgelähmt ist. Im Straßenrennen über eine Distanz von rund 40 Kilometern verpasste er auf Platz 3 eine bessere Platzierung nur um zwei Sekunden. Die beiden Podiumsplatzierungen haben Hoffmann die Teilnahme am Worldcup Anfang Juli in Emmen (Niederlande) gesichert. (rt)

