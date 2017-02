Aus der Geschäftswelt Zweimal 45 Jahre Im Jahr 1972 eröffnete Augenoptik Sandow. Brillen werden in den Geschäftsräumen aber schon seit 1927 verkauft.

Auf die Tatsache, dass in den Geschäftsräumen von Augenoptik Sandow schon seit 90 Jahren Brillen verkauft und Fassungen repariert werden, kommt Dietmar Sandow eher zufällig. Vor 45 Jahren jedenfalls hat er die Firma gegründet. Und das wollen der alte und der neue Chef – im November 2014 übernahm Sebastian Kühne die Leitung – gemeinsam mit der Belegschaft und den Kunden feiern.

Als Dietmar Sandow sein Geschäft am 9. Februar 1972 eröffnete, waren die Zeiten anders als heute. In der damaligen DDR musste er oft mit Lieferengpässen leben. „Das Material gab es nur auf Zuteilung. Das betraf die Brillengläser genauso wie die Fassungen“, erinnert sich Sandow. Er hat damals versucht, die Engpässe mit großen Lagerbeständen auszugleichen.

Nach der Wende 1990 gab es plötzlich Material im Überfluss. Die Vertreter gaben sich fast die Klinke in die Hand. „Wir mussten nun lernen, nur das einzukaufen, was wir wollten, und nicht das, was die Vertreter los werden wollten“, so Sandow. Arbeit habe es damals genug gegeben. „Jeder wollte eine neue Fassung haben.“

Mit der Eröffnung der Filiale in Ostrau im Jahr 1993 vergrößerte sich die Mitarbeiterzahl.

Heute gehören sechs Mitarbeiter zum Unternehmen, einschließlich Lehrling. „Im Laufe der Jahre haben wir 20 Lehrlinge ausgebildet, von denen sich einige auch selbstständig gemacht haben“, sagt Dietmar Sandow.

Die beiden Hochwasser 2002 und 2013 waren gravierende Einschnitte. „2002 konnten wir in unsere Filiale in Ostrau ausweichen. Damals hat es fast ein Jahr gedauert, bis wir in Döbeln wieder öffnen konnten“, so Sandow. 2013 musste das Geschäft nur eine Woche schließen.

Sebastian Kühne hat 2007 als Lehrling bei Sandow angefangen. Er hat den Kontakt zu seinem Chef auch während des Studiums der Augenoptik/Optometrie in Berlin immer gehalten. Seit seiner Geschäftsübernahme hat sich einiges geändert. „Es ist bei uns technischer und gesundheitsorientierter geworden“, sagt Sebastian Kühne. Auch der neue Chef will lange für seine Kundschaft da sein. „Die Leute sind froh, dass es weitergeht“, sagt Kühne.

