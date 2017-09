Fußball – Kreisliga A Staffel Süd Zweiklassengesellschaft Platz eins bis fünf sind durch drei Punkte getrennt. Die weiteren fünf Teams liegen vier Zähler zurück.

In Gleisberg mussten sich die bislang unbezwungenen Gastgeber dem SV Medizin Zschadraß knapp mit 1:2 geschlagen geben. © André Braun

Es entwickelt sich eine Zweiklassengesellschaft in der Kreisliga A Staffel Süd. Die ersten fünf Mannschaften besitzen zehn bis sieben Punkte auf der Habenseite, die fünf Teams am Tabellenende dagegen lediglich einen bis drei. Ein Tabellenmittelfeld existiert damit nicht, lediglich eine Spitzen- und eine Kellergruppe.

Seinen zweiten Tabellenplatz hat der SV 29 Gleisberg durch eine 1:2-Niederlage an den SV 29 Gleisberg abtreten müssen. In einem Spiel, in dem die Gäste das Geschehen diktierten, verteidigten die Gleisberger bis zur 42. Minute die Null. Dann allerdings besorgte Marco Kretzschmar nach einem abgewehrten Ball die Zschadraßer Führung. Nach dem Wechsel präsentierten sich die Gleisberger gefährlicher. Dennoch dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Tom Schubert den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. Gut zehn Minuten später allerdings fällt unter Mithilfe des Gleisberger Keepers die Entscheidung zugunsten der Gäste. Ein Freistoß von Kretzschmar schlug zum 1:2 in der Torwartecke ein.

Der favorisierte Tabellenführer SG Zschaitz/Ostrau II kam bei der SG Blau/Weiß Altenhain nicht über ein 1:1 hinaus. Die Jahnataler waren durch Jonas Müller nach sechs Minuten zwar in Führung gegangen, verpassten es aber, diese mit guten Chancen auszubauen. Das rächte sich in der Schlussphase, als die Altenhainer zum Ausgleich kamen. Auch der SV Medizin Hochweitzschen kam beim SV Aufbau Waldheim nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Insbesondere die „hundertjährige“ Innenverteidigung mit den ganz starken Renee Läßig und Lutz Morgner verhinderte, dass der Meister ins Laufen kam. In einem kampfbetonten Spiel, in dem sich die Waldheimer vom teils unglücklich agierenden Schiedsrichter Albert Fabian benachteiligt sahen, schien in der 80. Minute die Entscheidung gefallen. Marian Liebich verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Als das mögliche 2:0 durch den völlig freien Sven Kretschmar ausblieb, gab es nochmals Elfmeter. Diesmal für die Gäste, den Christian Hesse zum Ausgleich nutzte.

Am Tabellenende rangiert nach einem 0:1 gegen den VfB Leisnig der hochgehandelte ESV Lok Döbeln. Stark ersatzgeschwächt hielten die Großbauchlitzer bis in die Schlussphase das 0:0 und hatten selbst ein, zwei Chancen. Die Leisniger präsentierten sich aber insgesamt griffiger und kamen in der 88. Minute durch einen Sonntagsschuss von Dominik Erl zu einem nicht unverdienten Auswärtssieg.

Der Spieltag wird komplettiert von der Begegnung FSV Dürrweitzschen gegen den Hohnstädter SV, das die Gäste mit 4:1 gewannen und damit einen Befreiungsschlag landeten.

zur Startseite