Zweifel an Vergewaltigung auf dem Albertplatz Verteidigerin Ines Kilian fordert mehrere Gutachten. Dabei geht es um das mutmaßliche Opfer.

Der Angeklagte mit Rechtsanwältin Ines Kilian © René Meinig

Die Analyse von Gerichtspsychiater Stephna Sutarski war richtig. „Für mich ist heute Schluss“, sagte er am Mittwochmorgen vor Beginn des laut Plan vorletzten Verhandlungstages gegen Eric H.. Der junge Mann soll im Februar 2016 auf dem Albertplatz eine junge Frau vergewaltigt haben. Wie Sutarski gingen am Mittwochmorgen auch noch das Gericht unter Vorsitz von Andreas Ziegel, Staatsanwältin Liane Pospischil und die zwei Nebenklage-Vertreterinnen davon aus, dass am 24. März die Plädoyers folgen und dann das Urteil gefällt wird.

Doch Rechtsanwältin Ines Kilian sorgte für eine Überraschung. Sie verteidigt den hochgewachsenen Deutschen. Zuerst sorgte sie dafür, dass Sutarski sein Gutachten zu Eric H. unter Ausschluss der Öffentlichkeit vortragen musste. Etwa eine Stunde sprach der Gerichtspsychiater daraufhin hinter verschlossenen Türen. Dann konnte er seine Tasche packen und gehen.

Kilian wartete gleich danach mit ihrer Überraschung auf. Nach mehr als einem halben Dutzend Verhandlungstagen stellte sie acht neue Beweisanträge. Der Tenor: Das vermeintliche Vergewaltigungsopfer Stephanie S. hat nicht die Wahrheit gesagt. Die junge Frau leidet womöglich unter einer Persönlichkeitsstörung und kann ihr Verhalten nur eingeschränkt steuern, weil sie epileptische Anfälle hat. Das soll mittels neuer Gutachten geklärt werden, forderte Kilian. Außerdem bezweifelt sie, dass die junge Frau vom Angeklagten damals auf dem Albertplatz an den Armen gepackt und von einer Bank oder vom Boden durch eine Hecke in ein Gebüsch gezerrt worden ist. Es seien keine dazu passenden Spuren an der Hecke gefunden worden, sagte Kilian. Und die Kratzspuren, die am Körper der jungen Frau gefunden wurden. könnte sich Stephanie S. auch selbst zugefügt haben.

Eric H. hat in der Hauptverhandlung Intimitäten mit der jungen Dresdnerin eingeräumt. Auch, dass das Paar, das sich zuvor noch nicht kannte, spontan Sex in einem Gebüsch am Albertplatz hatte. Das Gericht muss nun entscheiden, ob den Beweisanträgen seiner Verteidigerin nachgegangen wird. Nächster Prozesstermin ist der 24. März, vorsorglich hat Richter Ziegel zwei weitere Verhandlungstage am 5. und am 13. April avisiert. (SZ/csp)

zur Startseite