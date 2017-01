Zweifel an Schäden durch Waschbären Dass die Tiere für die Jäger im Landkreis ein großes Problem sind, stößt bei Tierschützern auf Unverständnis.

Der Waschbär – das größte Problem für die Jäger in der Region. Das sagt Kreisjägermeister Karsten Schlüter in einem SZ-Gespräch. © Symbolfoto/dpa

Im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung hatte Kreisjägermeister Karsten Schlüter aus Nossen erklärt, dass die sich sprunghaft vermehrenden Waschbären das größte Problem für die Jäger in der Region darstellen. Vermehrt würden die aus Nordamerika stammenden Tiere auch in Ortslagen auftreten: „Schlimm daran ist, dass sie nicht nur hier große Schäden anrichten, sondern auch in ökologische Nischen vordringen, die Bestände seltener Singvögel gefährden. Auch Enten und Reiher sind durch Waschbären stark gefährdet, da die Tiere sehr gut schwimmen können. Leider ist Sachsen das einzige Bundesland, dass sogenannte Totschlagfallen verboten hat.“ Damit sei es für die Jäger im Kreis „schwer, eine nachhaltige Lösung zu finden“.

Der aus Marburg stammenden Tierschützer Francesco Dati schrieb daraufhin an die SZ: „Leider ist der Waschbär auch in Sachsen eine jagdbare Tierart, und auch dort wird er erbarmungslos bejagt.“ Dati führt eine Studie an, wonach etwa die Vogelausrottung durch Waschbären in wissenschaftlichen Beobachtungsstudien nicht belegt werden kann.

In einer Forschungsreihe zum Waschbären mit insgesamt 16 Diplom- und Doktorarbeiten und zahlreichen Publikationen unter der Leitung der Wildbiologen Frank-Uwe Michler und Berit Michler im Müritz-Nationalpark von 2006 bis 2016 seien unter anderem die Exkremente von Waschbären untersucht worden. Dabei fanden sich Reste von Vögeln oder Vogeleiern in lediglich 1,8 Prozent der Biomasse der Nahrung, so Dati.

An den Kreisjägermeister Karsten Schlüter gewandt, fragt Dati, ob es handfeste Beweise in Form von Fotografien oder Videos gäbe, die eindeutig Waschbären beim Fressen aller genannten Vogelarten zeigten. Dati plädiert dafür, Vögel und ihre Nester mit speziellen Nist- und Brutkästen und Manschetten an den Bäumen zu schützen. (SZ/ul)

