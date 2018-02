Zweifel an neuem Dynamo-Gelände Der Stadtrat stimmt an diesem Donnerstag über einen Millionenzuschuss ab. Der Weg dorthin sorgt für einige Unruhe.

So soll das Dynamo-Trainingszentrum einmal aussehen. © Visualisierung: AP11

Vier Millionen Euro Zuschuss soll Zweitligist Dynamo Dresden für sein neues Trainingszentrum im Ostragehege von der Stadt erhalten. Darüber entscheidet an diesem Donnerstag der Stadtrat. Und aller Voraussicht nach wird der Rathausvorlage zugestimmt. Lediglich die Grünen-Fraktion hat signalisiert, sich zu enthalten. Und doch rumort es im Hintergrund. Dabei geht es nicht zwingend um den Zuschuss selbst, sondern wie das gesamte Projekt auf den Weg gebracht wurde.

Fast wäre der Bau im Ostragehege gescheitert. Hochwasser- und Naturschutzbedenken standen im Raum. Nach größeren Umplanungen hat die Stadt im Juni 2017 die Baugenehmigung dann doch erteilt. Unterschrieben wurde diese von Finanz- und Sportbürgermeister Peter Lames (SPD). Kritiker werden hier stutzig, weil normalerweise der Geschäftsbereich von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) derartige Genehmigungen erteilt. Ein Risiko für mögliche Klagen, zum Beispiel von Naturschutzverbänden, sieht Lames darin nicht. „Ich habe es unterschrieben, weil es rechtmäßig ist“, sagt er und spricht von Verschwörungstheoretikern.

Hinzu kommt, dass für das Gebiet kein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Das wäre nicht nur ein langwierigeres Prozedere gewesen, sondern hätte auch zur Thematisierung im Bauausschuss geführt. Lames sagt, ein Bebauungsplan sei nicht nötig gewesen. Die Stadtverwaltung hat stattdessen nach Paragraf 34 Baugesetzbuch entschieden. Ein verhältnismäßig zügiges Verfahren, an dem der Bauausschuss nicht beteiligt wird. So wurde die Vorlage, die neben der vier Millionen Euro hohen Förderung eben auch den Weg für den Bau im Ostragehege ebnet, allein im Sportausschuss sowie dem Finanzausschuss besprochen. Namentlich kritisieren mag das keiner. Denn niemand will als möglicher Verhinderer eines Projekts dastehen, um das der Traditionsverein seit Jahren ringt.

