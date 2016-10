Zweifel am Sinn der Leuchtdioden Ein Zittauer glaubt, die neue Straßenbeleuchtung könne keinen Strom sparen. Die Stadtwerke halten dagegen.

Auf dem Foto ist der Unterschied zwischen einer LED-Lampe (links im Bild) und einer herkömmlichen Straßenlampe zu sehen. © Stadtwerke

Der Zittauer Klaus Jaeckel behauptet in einer E-Mail an die SZ-Redaktion und an die Zittauer Stadträte, dass durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Leuchtdioden (LED) kein Strom eingespart werden könne. Der Informatikingenieur liefert technische Beschreibungen von den in der Straßenbeleuchtung eingesetzten Natriumhoch- und Niederdrucklampen mit, die beweisen sollen, dass die neuen LED-Straßenleuchten nichts bringen. Er appelliert an die Stadträte, die geplanten Investitionen zur Umrüstung auf LED-Technik zu überdenken.

Die SZ hat bei den Stadtwerken Zittau nachgefragt. Die Stadtwerke sind für den Betrieb der 3620 Leuchten im Raum Zittau, Eichgraben, Pethau und Hartau verantwortlich. Markus Jeschke, Netzingenieur für das Stromnetz, erklärt, dass man die Lichtstärke von herkömmlichen Lampen und Leuchtdioden nur bedingt vergleichen könne. Bei vergleichbarer Wattzahl fällt die Wahrnehmung der Helligkeit deutlich zugunsten der Leuchtdiode aus. Dies lässt sich mit der Farbwahrnehmung des menschlichen Auges begründen. Das Licht einer in der Straßenbeleuchtung eingesetzten LED lässt uns einen deutlich stärkeren Kontrast wahrnehmen, als es das gelbe Licht einer Natriumdampflampe vermag. Deshalb kann bei gleichbleibender Ausleuchtung die Wattzahl des Leuchtmittels reduziert werden. Ein weiteres Argument für die Umstellung ist die längere Lebensdauer der LED. Eine herkömmliche Straßenlampe hat eine Lebensdauer von 30000 Betriebsstunden, muss aber wegen nachlassender Lichtstärke nach vier Jahren ausgewechselt werden, so die Erfahrungen der Stadtwerke. Die LED-Leuchtmittel bringen es hingegen auf 50000 und die neusten Modelle sogar auf 100000 Betriebsstunden. Diese Lebensdauer werde von den Herstellern auch garantiert, so der Netzingenieur.

Eingehend auf Jaeckels Einwände, versichert Markus Jeschke, dass die eingesetzten LED-Lampen rund 20 Prozent weniger Energie bei gleichzeitig verbesserter Ausleuchtung verbrauchen. Im Vergleich zu älteren Modellen fällt die Ersparnis noch größer aus. Begründen lässt sich das mit der zum Betrieb des Leuchtmittels nötigen Technik, die bei einer LED circa zwei Watt und bei einer Niederdrucklampe ab 15 Watt zusätzlichen Strom verbraucht. Seit 2012 sind im Stadtgebiet 240 Straßenleuchten umgerüstet worden. Bis 2020 soll der Anteil der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik im Stadtgebiet auf knapp 25 Prozent ausgebaut werden, so Jeschke.

