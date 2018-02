Zweifel am neuen Wohnbaugebiet Stadt und Investor wollen an der alten Gärtnerei neue Bauplätze schaffen. Eine Behörde hat aber etwas dagegen einzuwenden.

An der B 182 neben der Strehlaer Oberschule sollen bald Eigenheime statt Bäume stehen. © Sebastian Schultz

Strehla. Noch bis Ende dieses Monats sollen die Gehölze auf dem ehemaligen Gärtnerei-Gelände an der B 182 in Strehla fallen. Ob dann im Anschluss ein neues Baugebiet für etwa 30 Eigenheime erschlossen werden darf, dahinter steht im Moment noch ein Fragezeichen.

In der ersten Beteiligungsrunde zum Bebauungsplan, mit dem Baurecht für das Gebiet geschaffen werden soll, hat die Dresdner Landesdirektion Bedenken angemeldet. Die Behörde bezweifelt, dass in der schrumpfenden Kleinstadt ohne zentralörtliche Funktion ein Bedarf nach neuen Eigenheimflächen besteht.

Die Stadt und der Bauplatz-Investor – eine in Meißen ansässige Immobilienfirma – wollen das Genehmigungsverfahren für das neue Wohngebiet dennoch voranbringen. Das wurde im Technischen Ausschuss am Montag deutlich. Als gewichtiges Argument für die Ausweisung des neuen Gebiets soll dessen innerstädtische Lage angeführt werden. Dass es durchaus ein Bedarf nach Eigenheimflächen in Strehla gibt, zeige außerdem das zuletzt erschlossene neue Wohngebiet an der Straße Zum alten Weinberg. Nach der Erschließung im Vorjahr sind die meisten der neun Parzellen inzwischen bebaut. (SZ/ewe)

