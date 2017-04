Zweifel am Blitzmarathon Von 6 bis 6 Uhr haben Beamte ab Mittwoch in der Region Döbeln geblitzt. Fahrlehrer sehen die Aktion kritisch.

Benjamin Küffner (links) von der Sächsischen Sicherheitswacht hat Polizeihauptkommissar Peter Kunze am Mittwoch beim Lasern in Fischendorf unterstützt. © Dietmar Thomas

Kaum stand der Laser, konnte Polizeihauptkommissar Peter Kunze vom Döbelner Revier am Mittwoch auch schon die Kelle zücken: 63 km/h in Fischendorf, 13 km/h zu viel. Die 25-jährige VW-Fahrerin hatte gerade Feierabend und wollte nur schnell nach Hause. „Gehört habe ich von dem Blitzmarathon heute früh im Radio“, sagt die Verkehrssünderin. Aber dran gedacht hatte sie am Nachmittag nicht mehr. Dabei ist die junge Frau eher die Ausnahme. „Wir blitzen vor allem viele ältere Frauen“, sagte Benjamin Küffner von der Sächsischen Sicherheitswacht, der die Polizei am Mittwoch beim Blitzmarathon unterstützte.

Für die Beamten ist die Aktion immer auch mit zusätzlicher Arbeit verbunden. „Trotz aller Zwänge und Engpässe hat sich Sachsen in diesem Jahr wieder an dem Blitzmarathon beteiligt“, schildert Jan Meinel, Sprecher des Innenministeriums. Das Ziel: Das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, die Kraftfahrer auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufmerksam machen. Denn: „Von den 162 Verkehrstoten im vergangenen Jahr in Sachsen gingen 25 Prozent auf zu hohe Geschwindigkeit zurück“, begründet Jan Meinel.

Überhöhte Geschwindigkeit gehörte auch 2015 – aktuelle Zahlen werden erst in Kürze veröffentlicht – zu einer der Hauptursachen für Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz. Über 2 100 Kraftfahrer bauten einen Unfall, weil sie zu schnell gewesen sind. „Verkehrsunfälle, deren Ursache in zu hoher beziehungsweise unangepasster Geschwindigkeit zu suchen ist, enden oft mit schweren und tragischen Folgen“, heißt es im Verkehrsbericht 2015 der PD Chemnitz. Aus diesem Grund hat die PD 2015 über 3 600 Geschwindigkeitskontrollen durchführen lassen, über 130 000 Verstöße wurden dabei festgestellt.

Dass sich an dem Problem infolge des Blitzmarathons etwas ändert, bezweifelt Fahrlehrer Steffen Janasek aus Döbeln. „Der hat keine dauerhafte Wirkung. Die Leute lernen es nicht“, kritisiert der Experte. „Warum sonst geben die Kommunen immer mehr Geld für neue Blitzer und Personal dafür aus?“, fragt Janasek. Das Problem ist auch dem Sächsischen Innenministerium bekannt. „Uns ist bewusst, dass das nicht das ganze Jahr wirkt“, sagt Jan Meinel. Sei bei der Polizei in einigen Jahren wieder mehr Personal vorhanden, könne in Sachen Geschwindigkeitskontrollen auch wieder mehr getan werden.

Das Blitzen an sich begrüßt Fahrlehrer Janasek an Gefahrenstellen, an denen es häufig kracht, wie vor Schulen und Kitas. „Aber ich kenne auch viele Stellen, wo sinnlos geblitzt wird. Das ist dann Abzocke.“ Für ihn sei dies zum Beispiel am Töpelberg/B175 in der 70er Zone so.

Die Stadt Döbeln hat im vergangenen Jahr rund 124 000 Euro in Form von Bußgeld eingenommen. Im Jahr 2015 waren es 175 000 Euro. Die Stadt ist neben der Polizei die einzige im Altkreis, die noch selbst blitzt. In allen anderen Regionen führt das Landratsamt die Messungen durch. Rund 1,2 Millionen Euro haben Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten, unter anderem den Verstoß gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen, im vergangenen Jahr in die Kreiskasse gespült. Noch in diesem Jahr will der Landkreis vier neue Anlagen aufbauen. Eine davon ist an der B 169 in Greifendorf geplant. „Die Ausschreibung ist für alle vier erfolgt. Die Angebotsfrist endet Anfang Juni“, erklärt Kreissprecher André Kaiser. (DA/mf)

