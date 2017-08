Zweieinhalb Minuten Samba mit dem Elefanten Seit 349 Jahren gehört der Jahrmarkt zu Dittersbach. Seit Jahren gehören auch Karussells dazu. Wie das von Fritz Walz.

Für einen Moment verlässt Fritz Walz sein Kassenhäuschen und die Karussellhebel und packt den Elefanten an den Ohren. Der gehört zu den Lieblingen der Kinder auf dem Karussell, auch am Wochenende beim Jahrmarkt in Dittersbach.

Vorige Woche Kamenz, nächste Woche Weinböhla und zwischendrin Dittersbach. Etwa 35 Stationen fährt Fritz Walz im Jahr mit seinem Karussell an. Eine davon ist in diesem Jahr der traditionelle und zum 349. Mal stattfindende Dittersbacher Jahrmarkt. Und der ist ohne Karussells seit Jahrzehnten nicht denkbar.

Wieder dreht das Karussell zweieinhalb Minuten seine Runden, schweben die acht Fahrzeuge bzw. dazu gemachten Elefanten und Roboter in die Höhe. Voll besetzt ist Samba kaum, auch wenn gerade drei Kinder im Polizeiauto sitzen. Der Elefant und der Hubschrauber sind am gefragtesten. Es ist das perfekte Wetter am Sonnabendnachmittag, aber trotzdem kommen zu wenig Besucher. Manchmal ist es der Preis. Eine Runde zwei Euro. Doch schon drei verkauft Walz für fünf Euro, zehn gibt es für 15 Euro. Das Karussell ist 25 Jahre alt, hat damals 300 000 Euro gekostet und heißt „Samba, das tanzende Kinderkarussell“.

Walz ist 29 und betreibt das Geschäft in fünfter Generation, die sechste, die kleine Clara, ist diesmal mit dabei. Ihre Mutter ist diesmal in Görlitz unterwegs. Meist ziehen sie in Familie von Veranstaltung zu Veranstaltung. Clara wächst auf dem Rummel auf, so wie Fritz Walz und sein Vater und dessen Eltern und Großeltern. Die sind auch immer noch auf Achse. Einmal Schaustellerfamilie immer Schaustellerfamilie.

Ersatzriemen an der Wand

Während Fritz Walz erzählt, verkauft er die Fahrten. Ein Mädchen steht am Rand und kann sich nicht entscheiden. Der Elefant ist schon besetzt, das Polizeiauto auch, den Hubschrauber will sie nicht. Ein Mitarbeiter sorgt dafür, dass die Kinder gut und sicher sitzen. Passiert ist all die Jahre noch nichts, bei einem Kinderkarussell ist die Gefahr auch eher gering. Eher geht ein Keilriemen kaputt. Die Ersatzriemen hängen an der Wand. Das sind kleine Reparaturen, die machen Männer wie Fritz Walz nebenbei. Nicht so den Getriebeschaden. Da stand das Karussell mal eine Woche. Das ist ärgerlich, für die Betreiber und die Kinder. Karussells gehören zur Kindheit wie Rollerfahren und Eisflecken und zum Jahrmarkt wie Zuckerwatte und die Fahrgeschäfte für die Großen. Berg- und Talbahn zum Beispiel. Den Kleinen reicht Samba.

Walz ist erst das dritte Mal in Dittersbach, diesmal jedoch ohne seine Losbude. Die passe nicht, hieß es. Beworben hat er sich seit 2008, ein Jahr vorher hatte er das Geschäft übernommen. 2015 war er dann das erste Mal dabei. Im Januar und Februar, wenn Schausteller Pause haben, bereiten sie ihr neues Jahr vor. Im März beginnt es dann wieder zu kribbeln, da wollen die Schausteller raus. Diese Woche hier, nächste Woche da, schnell ab- und wieder aufbauen. Tagelang nicht zu Hause im brandenburgischen Peitz.

Ein Mann fragt, ob die Musik nicht lauter gemacht werden könne. Walz sagt: „Warum denn, man hört sie doch.“ Er muss sie schließlich den ganzen Tag hören. Es ist viel Stress, sagt Fritz Walz. „Aber aufhören und was anderes machen? Nie.“

