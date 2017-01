Zwei Zwölfjährige durch Knallkörper schwer verletzt Die beiden Jungen fanden am Neujahrstag einen Böller am Elbufer und zündeten ihn. Die Folgen waren verheerend.

Während die Silvesternacht in Meißen weitgehend ruhig und ohne große Zwischenfälle verlief, kam es am Neujahrstag zu einem schweren Unfall mit einem Böller. Dabei wurden zwei Zwölfjährige schwer verletzt.

Die beiden Meißner waren am Elfufer spielen, als sie einen Böller fanden. Ob der hochexplosive Knallkörper aus Polen oder Tschechien stammte, ist unklar. Polizeisprecherin Jana Ulbricht spricht von einem ausländischen Produkt, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Die Zwölfjährigen zündeten gegen 14.30 Uhr den Böller und verletzten sich dabei schwer. Einer der Jungen erlitt schwerste Handverletzungen, wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Inzwischen wurde er an der Hand operiert. Der andere erlitt schwere Hand- und Gesichtsverletzungen, unter anderem wurde die Hornhaut beschädigt.

Er wurde zunächst mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt gebracht, dann aber ebenfalls in die Uniklinik verlegt. Den beiden geht es nach Aussagen der Mutter den Umständen entsprechend gut. „Sie wurden vor allem durch Metallsplitter, die sich in dem Böller befanden, verletzt“, sagte sie am Montag der SZ. Sie wurde am Neujahrstag von Passanten über den Unfall informiert. Wie lange beide in der Klinik bleiben müssen, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei warnt immer wieder vor Böllern aus Polen oder Tschechien. Diese haben eine enorme Sprengkraft. Warum der Böller am Elbufer lag, ist unklar. Möglicherweise handelte es sich um einen „Blindgänger.“

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit Böllern. So gab es allein in Berlin 16 Schwerverletzte.

zur Startseite