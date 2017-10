Zwei Zeugen nach Überfall gesucht Unbekannte hatten einen Radler ins Gebüsch gezerrt und berauben wollen. Jugendliche kamen dem Mann zu Hilfe. Aber wo sind sie hin?

Ein räuberisches Duo hatte den Radfahrer ins Gebüsch gezogen und sein Handy sowie Bargeld gefordert. © Symbolbild/Brühl

Ohne sie wäre es dem Opfer wohl schlimmer ergangen: Zwei Jugendliche waren dazwischen gegangen, als ein Radler Donnerstag früh Am Birkenwäldchen überfallen worden war. Allerdings mussten sie wohl dringend ihren Zug erreichen – und haben sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. So hieß es jedenfalls am Montagnachmittag. „Wir suchen die beiden immer noch als Zeugen“, sagt eine Polizeisprecherin.

Bislang habe es lediglich einen Hinweis gegeben, dass jemand einen der möglichen Täter schon früher getroffen habe. Die beiden Angreifer wurden als 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhaarig und von dunklerer Hautfarbe beschrieben. Sie hätten gebrochen Deutsch gesprochen. Einer habe mittellange, lockige Haare.

Die Tat hatte sich am Radweg nahe der Fußgängerbrücke ereignet, die über die B 169 führt. Direkt daneben liegt eine Asylbewerber-Unterkunft. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, selbstverständlich auch dort zu ermitteln – man kommentiere aber nicht jeden einzelnen Ermittlungsschritt.

Werden die Täter gefasst, droht ihnen mindestens ein Jahr Gefängnis – so viel sieht das Strafgesetzbuch für einen einfachen Raub vor. Sollte der Überfall als schwerer Raub gewertet werden, beträgt die Mindeststrafe drei Jahre. Das hängt vor allem davon ab, wie man den Ast bewertet, mit dem einer der Täter den Radler gestoppt hatte. Der wurde auch als „Knüppel“ geschildert – und könnte so juristisch als „gefährliches Werkzeug“ gelten. (SZ/csf)

