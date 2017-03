Zwei wollen Blumenmädchen werden Die Bewerberinnen für das Amt des Sebnitzer Blumenmädchens stehen fest. Die Entscheidung fällt am 8. April.

Vanessa Blume, Sebnitzer Blumenmädchen der Saison 2016/2017, nimmt bald ihren Hut. © Daniel Förster

Ein Jahr lang wollen sie die Stadt Sebnitz und das Kunstblumenhandwerk repräsentieren: Zwei junge Frauen bewerben sich um den Titel des 21. Sebnitzer Blumenmädchens. Das teilt Tina Sauer von der Tourismusabteilung der Stadt mit. Beide sind 16 Jahre alt und besuchen die 10. Klasse. Eine Kandidatin kommt aus Lichtenhain, die andere aus Cunnersdorf bei Hohnstein. Mehr wird erst in der kommenden Woche verraten, dann erscheint eine ausführliche Vorstellung der Kandidatinnen in der Sächsischen Zeitung.

Die Wahl des neuen Blumenmädchens ist der Höhepunkt des Sebnitzer Blumenballs, der am 8. April steigt. Das Motto des diesjährigen Balls lautet „Blumenduft und Frühlingsluft“, thematisch passend werden zwei Artisten an Trapez und Vertikaltuch hoch über dem Parkett der Sebnitzer Stadthalle schweben. Durch den Abend führt Moderatorin Uta Bresan. Die Kandidatinnen für das Blumenmädchenamt stellen sich in mehreren Runden den Ballgästen vor, eine Jury und das Publikum stimmen am Ende darüber ab, wer die Nachfolgerin des noch amtierenden 20. Blumenmädchens Vanessa Blume wird. Mit Strohhut, Blumenkorb und blauem Kleid wirbt das Blumenmädchen dann bei Messen, Festen und Veranstaltungen für die Stadt.

