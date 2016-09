Zwei Wohnungsbrände in kurzer Zeit Die Feuerwehr von Bautzen musste am Sonnabend gleich mehrmals ausrücken. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Mit einer Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute zur brennenden Wohnung. © Toni Lehder

Bautzen. In Bautzen kam es am Sonnabendnachmittag gleich zu zwei Feuerwehreinsätzen. Aus bislang ungeklärter Ursache wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr und von Bautzen-Mitte gegen 15:30 Uhr auf die Erich-Weinert-Straße in Bautzen gerufen. Dort quoll dicker Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock. Mittels Drehleiter und Äxten verschafften sich die Helfer Zutritt zur Wohnung, in der es brannte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte, dass es keine Verletzten gegeben hat.

Einig Zeit später, gegen 18:15 Uhr, der nächste Alarm in Bautzen: Auf der Gustav-Hertz-Straße beobachteten Anwohner Rauch aus einem Fenster. Auch dort brannte es in einer Wohnung. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und von Bautzen-Mitte löschten den Brand. Verletzt wurde auch hier niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Bränden übernommen. (szo)

