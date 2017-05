Zwei Wildschweine sterben bei Unfall

Bundespolizei beendet „tierischen“ Ausflug zum Berzdorfer See Görlitz. Die Bundespolizei beendete am Mittwoch einen „tierischen Ausflug“ zum Berzdorfer See. Am Nachmittag rückten Beamten der Ludwigsdorfer Inspektion zu einem nicht alltäglichen Einsatz aus. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Dienststelle über drei frei laufende Kühe in der Ortslage Hagenwerder informiert. Dass der Freigang der Tiere sicher nicht in Ordnung sei, davon war auszugehen - allerdings liefen diese obendrein unmittelbar neben Eisenbahngleisen umher. Um eine Gefährdung des Bahnverkehrs zu verhindern, wurden die Wiederkäuer zunächst am Überschreiten der Gleise gehindert und später wieder eingefangen. Wie sich herausstellte, gehörten die drei Ausreißer zu einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Kiesdorf. Mit dessen Transporter wurde das Trio schließlich wieder zurückgebracht.

Mit mehr als 50km/h zu schnell durch Kunnersdorfer Senke Schöpstal. Auf der B 115, an der Kunnersdorfer Senke, gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes das Einhalten der Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Görlitz. 1089 Fahrzeuge wurden während der fünfstündigen Kontrolle gemessen. 25 Fahrer waren zu schnell unterwegs. In 17 Fällen blieb es bei einer Verwarnung. Acht Autofahrer hatten es jedoch besonders eilig und erhalten nun einen Bußgeldbescheid. Den Spitzenwert lieferte der Fahrer eines im Raum Görlitz zugelassenem Audi, welcher mit 125 km/h vom System erfasst wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Verkehrssündern befassen.

Kupferrohre entwendet Hagenwerder. Zwischen Sonntagnacht und Dienstagmorgen haben in Hagenwerder Unbekannte zwölf Meter Kupferfallrohr sowie drei Standrohre von mehreren Mehrfamilienhäusern an der Immanuel-Kant-Straße entwendet. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 300 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrrad gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Dienstag entwendeten in Görlitz Unbekannte ein Fahrrad aus einem Hausflur an der Krölstraße. Den Wert des schwarzen Bikes der Marke Trek schätzte der Eigentümer auf rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht Görlitz. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag ist in Görlitz an der Paul-Taubadel-Straße in Höhe Hausnummer 6 ein parkender BMW bei einem Unfall beschädigt worden. Die Kollision geschah vermutlich am Freitagabend gegen 19:40 Uhr, als auf der engen Straße ein grau-farbener Kombi älteren Baujahres einen in gleiche Richtung fahrenden, braun lackierten Alfa Romeo überholte. An dem beschädigten weißen BMW entstand am vorderen linken Kotflügel Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. An dem Abend hat in der nahen Grundschule am Diesterweg eine Veranstaltung stattgefunden. Zum vermuteten Unfallzeitpunkt waren einige Eltern mit ihren Kindern an der Paul-Taubadel-Straße unterwegs, die die Kollision und anschließende Unfallflucht womöglich bemerkt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz auch telefonisch unter der Rufnummer 03581 6500 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Opel Vivaro entwendet Zittau. Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte in Zittau einen weißen Opel Vivaro gestohlen. Der etwa neun Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen ZI-HAT 890 befand sich an der Äußeren Weberstraße. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 6500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Sechs Gärten aufgebrochen Zittau. Am Dienstagnachmittag drangen Unbekannte in Zittau auf das Gelände einer Kleingartenanlage an der Straße Kummersberg ein. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu sechs Lauben und durchwühlten diese. Aus einem Garten entwendeten die Täter einen Benzinrasenmäher. Der Stehl- sowie Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei wird sich mit den Fällen befassen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sowie Folgeunfall Zittau. Am Dienstagmittag kam es in Zittau zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem VW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Löbauer Straße und beachtete dabei offenbar einen dort fahrenden Ford nicht. Es kam zum Zusammenstoß der Beiden. Sowohl der 62-jährige Ford-Fahrer als auch seine 61-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Während der Bergungsmaßnahme versuchte eine 89-Jährige, an der Unfallstelle vorbeizufahren und überfuhr ein Faltdreieck der Feuerwehr. Die Seniorin entfernte sich pflichtwidrig. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht aufgenommen.

Autodiebstahl misslungen Bad Muskau. In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmorgen versuchten Diebe auf der Köbelner Straße in Bad Muskau, einen ordnungsgemäß verschlossenen VW Touran zu entwenden. Als der Versuch, das Zündschloss zu zerstören, scheiterte, durchwühlten die Täter das Auto nach Verwertbarem. Auch die Mitnahme des Autoradios blieb erfolglos. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Kreuzungsunfall in Weißwasser Weißwasser. Am Dienstagnachmittag ist es in Weißwasser auf der Kreuzung Berliner Straße/Bautzener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda wollte auf die Bautzener Straße einbiegen. Dabei beachtete er einen Mercedes offenbar nicht, welcher von links in Richtung Heinrich-Heine-Straße unterwegs war und damit Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro.

Zwei tote Wildschweine nach Unfall Pechern/Podrosche. Am Dienstagmorgen ereignete sich im Bereich Pechern und Podrosche ein Wildunfall. Ein 37-jähriger Polo-Fahrer befuhr die S127 aus Richtung Pechern kommend in Fahrtrichtung Podrosche. In Höhe des Kilometers 3,6 überquerte plötzlich eine Rotte Schwarzwild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Zwei Tiere verendeten aufgrund ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein Tier musste mit der Dienstwaffe erlöst werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

In Praxis eingebrochen Zodel. Ein nur angekipptes Fenster hat in der Nacht zu Mittwoch Einbrechern ausgereicht, um an der Dorfstraße in Zodel in eine Praxis einzudringen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie verschiedene Sportgeräte und einen Staubsauger im Gesamtwert von rund 1300 Euro. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tankbetrug in Görlitz Görlitz. Am Mittwochabend ist in Görlitz der Betreiber einer Tankstelle an der Bahnhofstraße von einem Autofahrer um rund 160 Euro betrogen worden. Der Unbekannte betankte gegen 18 Uhr einen Mercedes mit polnischem Kennzeichen, bezahlte jedoch seine Rechnung nicht und fuhr davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bushaltestelle beschädigt Ebersbach-Neugersdorf. Am Mittwoch haben Unbekannte um die Mittagszeit an der Nordstraße in Neugersdorf eine Bushaltestelle beschädigt. Die Täter zerstörten zwei Glasscheiben des Unterstandes. Den Schaden bezifferte ein Verantwortlicher auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Bremsmanöver zu spät bemerkt Oderwitz. In Oberoderwitz sind am Mittwochvormittag auf der Hauptstraße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Als eine 51-jährige Opel-Fahrerin bremste, erkannte dies eine dahinter fahrende Transporter-Fahrerin (52) rechtzeitig, aber der 53 Jahre alte Fahrer eines an dritter Stelle fahrenden Lkw nicht. Der Laster prallte auf das Heck des Volkswagens und schob diesen auf das Heck des Opels. Bei der Kollision wurden die beiden Frauen leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von in Summe rund 25000 Euro.

Betreuerinnen angegangen Zittau.In einer Unterkunft an der Heinrich-Mann-Straße in Zittau war am Mittwochabend die Polizei im Einsatz. Im Streit mit einer 49-jährigen Betreuerin ging ein 18-Jähriger die Frau tätlich an. Auf eine zweite, 39 Jahre alte Betreuerin richtete der Heranwachsende ein Messer. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland beruhigten den jungen Mann. Um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen, wurde der junge Somalier noch in der Nacht in eine andere Betreuungseinrichtung verlegt.

Marihuana sichergestellt Weißwasser/Bad Muskau. In Weißwasser hat eine Streife des örtlichen Reviers am späten Mittwochabend auf der Bautzener Straße zwei Männer kontrolliert. In der Bekleidung eines 29-Jährigen fanden die Polizisten ein Cliptütchen mit wenigen Gramm Marihuana. Sein fünf Jahre älterer Begleiter war im Besitz von Utensilien zum Konsum des Rauschmittels. Wenig später fiel Beamten in Bad Muskau ein 22-Jähriger auf. Bei einer Kontrolle auf der Kirchstraße fanden sie auch in der Kleidung dieses jungen Mannes ein Cliptütchen mit einer geringen Menge Marihuana. In beiden Fällen stellten die Polizisten das Rauschgift sicher. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen gegen die drei Deutschen zu den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.