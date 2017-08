Zwei weitere Straßensperrungen

Autofahrer müssen sich an diesem Mittwoch auf zwei weitere Straßensperrungen einstellen, wie die Stadt kurzfristig mitteilt. Die Sperrungen sind allerdings anders als die Bauarbeiten an der Badstraße und der Bebelstraße überschaubar kurz. In der Zeit von 7 bis 9 Uhr ist die Kleinwolmsdorfer Straße zwischen den Hausnummern 47 b und 49 – nahe der Kokosfabrik – gesperrt. Für einen Wohnhaus-Bau werden große Betonteile angeliefert, die per Kran abgeladen werden müssen. Voraussichtlich am 5. September passiert das erneut.

Auch die Berggasse ist kurzzeitig voll gesperrt; ab 16 Uhr. Die Bauarbeiten werden wohl bis zum Beginn der Nachtruhe gegen 22 Uhr andauern. Hier müssen Kabel im Auftrag der Telekom verlegt werden. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, entschied man sich für diese eher außergewöhnliche Arbeitszeit. (SZ)

