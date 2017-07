Zwei weitere Straßenbaustellen Auf der Meißner Straße und der desolaten Boxdorfer Straße wird ab dieser Woche gebaut.

Autofahrer brauchen derzeit in Radebeul vor allem Geduld. Gleich mehrere Sperrungen und Umleitungen gibt es im Stadtgebiet. Seit Anfang der Woche ist eine neue Baustelle hinzugekommen. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt, wird die Meißner Straße in Zitzschewig gebaut. Zwischen Mega-Drome an der Stadtgrenze zu Coswig und der Baumschule Schumann wird derzeit die Straßendecke instand gesetzt. Die Meißner Straße müsse dafür halbseitig gesperrt werden. Eine Ampel regelt die Verkehrsführung. Die Arbeiten sollen bis Freitag dauern.

Eine weitere Baustelle wird es ab Donnerstag auf der Boxdorfer Straße geben. Auch dort werden Löcher im Asphalt geflickt. Gebaut wird bis zum 4. August vom Ortsschild Radebeul bis Straken. Die Straße wird voll gesperrt. Anfang des Jahres hatte OB Bert Wendsche (parteilos) im Wahnsdorfer Ortsschaftsrat angekündigt, dass die Löcher zunächst provisorisch zugemacht würden und dann ein Programm für die flächenhafte Reparatur aufgestellt werde.

