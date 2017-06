Zwei weitere Freibäder öffnen Neben dem Arnhold-Bad lädt ab der kommenden Woche auch das Marienbad in Weißig zum Abkühlen ein.

In der kommenden Woche öffnen gleich zwei Dresdner Freibäder: Im Georg-Arnhold-Bad können Wasserratten ab Sonnabend, dem 10. Juni, täglich zwischen 9 und 19 Uhr planschen. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 2,20 Euro. Die Halle ist nach wie vor nicht nutzbar. Sie wird saniert. Am selben Tag startet auch das Marienbad in Weißig in die Freibadsaison. Wegen des geringen Wasserzulaufs über die Mariengräben habe die Füllung des Beckens etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, so Dörte Gregor von der Bädergesellschaft. Das Bad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder 1,70 Euro.

Bereits geöffnet haben das Stauseebad Cossebaude, das Strandbad Wostra, die Freibäder Cotta, Prohlis, Wostra, Langebrück und Weixdorf sowie das Luftbad Dölzschen und das Naturbad Mockritz. In den Hallenbädern gelten derzeit veränderte Öffnungszeiten. (SZ/sr)

