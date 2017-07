Zwei VW-Fahrer bei Unfall verletzt

Polizei bringt Mann ins Gefängnis Görlitz. Beamte der Bundes- und Landespolizei haben in der Nacht zu Donnerstag einen 31-jährigen Polen aufgrund eines offenen Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Beamten kontrollierten den Mann in einer Lokalität an der Dr.-Friedrichs-Straße und stellten fest, dass er noch eine Restfreiheitsstrafe von 205 Tagen zu verbüßen hat. Weiterhin hielt sich die Person illegal in Deutschland auf. Die Ordnungshüter lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Werkzeug aus Garage gestohlen Kottmar. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Kottmarsdorf in eine Doppelgarage an der Ebersbacher Straße eingebrochen. Die Diebe beschädigten dabei das Schließblech des Tores und stahlen einen Satz Winterräder, einen Akku-Schrauber, einen Winkelschleifer sowie einen Benzinrasenmäher. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit 1.300 Euro; zudem entstand 100 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte stehlen Honda Weißwasser. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen Honda Jazz gestohlen. Der blaue Kleinwagen war auf einem Grundstück an der Berliner Straße geparkt und war auf die Kennzeichen NOL DY 96 zugelassen. Den Zündschlüssel hatten die Täter offenbar gefunden, als sie auf dem Areal ein Nebengebäude durchsucht hatten. Den Zeitwert des zehn Jahre alten Kleinwagens bezifferte der Eigentümer mit 13.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Honda fahndet die Polizei international.

Herrenloser Koffer entpuppt sich als harmlos Görlitz. Am Mittwochabend ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Jauernicker Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein herrenloser Koffer, welcher augenscheinlich prall gefüllt war, hatte für Aufregung gesorgt. Aufgrund der Lageeinschätzung übernahm eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes weitere Maßnahmen. Nach der fachmännischen Öffnung stellten die Beamten fest, dass sich im Koffer lediglich alte Videokassetten befanden.

Kleinwagen mit Fantasiekennzeichen unterwegs Zittau. Auf der B178n bei Zittau fiel den Beamten der Bundespolizei Ebersbach am Mittwoch gegen 21:40 Uhr ein schwarzer Ford Fiesta ohne Kennzeichenbeleuchtung auf, der in Richtung Polen unterwegs war. Das hatte seinen Grund. Eine Überprüfung ergab, dass diese Kennzeichen vom Landkreis Görlitz überhaupt nicht ausgegeben wurden und somit das Fahrzeug vermutlich weder zugelassen noch versichert ist. Bevor die Beamten das Fahrzeug stoppen konnten, entschwand es ins polnische Grenzgebiet. Eine Nacheile war in diesem Fall nicht möglich. Der Vorfall wurde sofort an das Polizeirevier Zittau weitergegeben.

Zwei E-Bikes geklaut Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe von einem Grundstück Am Beerberg zwei E-Bikes entwendet. Die beiden blau-weißen Elektrofahrräder der Marke Ghost Cruise standen unter einem Carport. Vermutlich haben die Täter die Zweiräder über den Zaun gehoben und entkamen unerkannt. Die Polizei fahndet nach den beiden Fahrrädern, die einen Wert von insgesamt rund 6200 Euro hatten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei erwischt Mercedesfahrer ohne Fahrerlaubnis Uhyst am Taucher. In der Nacht zu Donnerstag haben Beamte der Autobahnpolizei auf der A 4 einen „Schwarzfahrer“ ertappt. An der Rastanlage Oberlausitz-Nord kontrollierten die Beamten einen Mercedes mit Anhänger. Der 54-jährige Pole war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten den Beschuldigten die Weiterfahrt. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit den „Schwarzfahrten“ befassen.

Unbekannte Täter montieren Reifen ab Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Hugo-Keller-Straße den Reifen eines Skoda Superb abmontiert und entwendet. Die feststellenden Polizisten sicherten Spuren vor Ort und informierten den Eigentümer. Dieser hatte das Fehlen des Hinterrades bis dato noch nicht bemerkt. Er bezifferte den Schaden mit etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei VW-Fahrer bei Unfall verletzt Bad Muskau. Am Mittwochabend ist es in Bad Muskau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 42-jährige Fahrer eines Ford Mondeo sowie der 32-jährige Fahrer eines VW T4 mussten auf der Görlitzer Straße hintereinander bremsen. Ein nachfolgender 46-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy gegen den Kleintransporter und schob diesen auf den Ford Mondeo auf. Die beiden VW Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein Abschleppdienst nahm den Caddy an den Haken. Es entstand rund 10000 Euro Schaden.