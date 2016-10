Zwei von 29 Proben belastet Sachsens Weine dieses Jahrgangs sind sauber – bis auf sehr wenige Ausnahmen.

Sachsens Behörden haben jetzt ihre Testreihe an Trauben des aktuellen Jahrgangs abgeschlossen. Dem zuständigen Verbraucherschutzministerium zufolge wurden 29 Proben von Keltertrauben auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht. In 27 Proben wurden keine nicht zugelassenen Substanzen gefunden. Allerdings wurde in zwei untersuchten Proben von Keltertrauben ein Rückstand eines in Deutschland nicht für den Weinbau zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffes nachgewiesen. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Spiroxamin, ein Mittel zur Bekämpfung von Schadpilzen, vor allem Schimmelpilzen. Dieses ist seit 2010 nicht mehr im Weinbau zugelassen und hätte bis Ende 2012 aufgebraucht werden müssen. Die Traubenproben stammen von zwei Traubenerzeugern, die bislang nicht auffällig geworden sind.

„Die Untersuchungen der Keltertrauben der Ernte 2016 sind ein weiterer Schritt der von uns im Sommer angekündigten Qualitätsoffensive für die sächsischen Weine“, sagt Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU). Nur mit einwandfreien sächsischen Weinen könne nach dem Skandal um Rückstände des unzulässigen Insektengifts Dimethoat im sächsischen Wein das Vertrauen der Verbraucher wiederhergestellt und der Ruf der sächsischen Weine nachhaltig gesichert werden. Engmaschige Kontrollen bereits am Anfang des neuen Weinwirtschaftsjahres und ein neues Verfahren zur Qualitätsweinprüfung seien dafür die richtigen Instrumente. Unerlaubte Substanzen hätten in sächsischen Weinen nichts zu suchen, so die sächsische Verbraucherschutzministerin. Die Betriebe, bei denen Reste von Spiroxamin gefunden wurden, sollten jetzt handeln und betroffene Rohstoffe oder Produkte vom Markt fernhalten.

Nach Angaben der Behörde werden über die Traubenproben hinaus alle sächsischen Weine, die sich zur Qualitätsweinprüfung angemeldet haben, ab sofort lückenlos auf Pflanzenschutzmittel untersucht. Bei der dafür zuständigen Landesuntersuchungsanstalt wurden bisher 25 zur Qualitätsweinprüfung vorgesehene sächsische Qualitäts- bzw. Prädikatsweine untersucht. Dabei wurden keine unerlaubten Wirkstoffe festgestellt. Außerdem werden in diesem Jahr sämtliche Landweine aus der diesjährigen Traubenernte auf Pflanzenschutzmittelrückstände im Rahmen eines Landesüberwachungsprogrammes getestet. (SZ/pa)

