Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung vor der Seniorenresidenz Alexa in der Pirnaer Innenstadt sind am Freitagabend zwei Frauen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen, in denen sie saßen, entstand erheblicher Sachschaden.

Die 77 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf war auf der Robert-Koch-Straße stadteinwärts unterwegs. An der kreuzenden Siegfried-Rädel-Straße übersah sie einen von der Breiten Straße herannahenden Mitsubishi und nahm dem Lieferdienst von Pizza- und Pastagerichten die Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen, die Airbags lösten aus. Der VW hatte sich bei dem Zusammenprall um 180 Grad gedreht.

Die Unfallverursacherin und die 62-Jährige im Pizzaauto wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Beifahrerin im Golf blieb unverletzt. Die Polizei gibt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen mit etwa 14 000 Euro an. (df)

