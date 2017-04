Zwei Verletzte nach Zusammenstoß Am Mittwochnachmittag kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Beide Fahrer müssen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war gesperrt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Zu einem Unfall kommt es am Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Klipphausen und Röhrsdorf. © Roland Halkasch Zu einem Unfall kommt es am Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Klipphausen und Röhrsdorf.

Ein Dacia fährt gegen einen Ford Mondeo.

An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Beide Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall und werden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf der Straße zwischen Klipphausen und Röhrsdorf kam es am Mittwoch, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Dacia stieß mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo zusammen. Beide Fahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

zur Startseite