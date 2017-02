Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Zeugenaufrufe zu zwei Unfallfluchten

Lampertswalde/Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der vergangenen Woche einen grünen Mitsubishi Pajero, der auf dem Parkplatz eines Holzverarbeitungsbetriebes an der Mühlbacher Straße in Lampertswalde abgestellt war. Dabei wurde die hintere linke Seite des Geländewagens beschädigt.

Am Sonnabend stieß ein unbekanntes Fahrzeug in Großenhain auf dem Parkplatz an der Mückenschänke an der Pollmerallee gegen einen schwarzen Seat Ibiza. Dabei entstand am Heck des Seat ein Schaden von circa 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum jeweiligen Schadensverursacher machen können, werden gebeten, sich im Revier Großenhain oder telefonisch unter Telefon 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei zu melden.